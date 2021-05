Zverev abre fisuras en el juego de Nadal y le elimina en cuartos

El alemán Alexander Zverev eliminó al español Rafael Nadal, por 6-4 y 6-4, en los cuartos de final del Masters 1.000 que se disputa en la Caja Mágica de Madrid, y se enfrentará el sábado con el austriaco Dominic Thiem por un puesto en la final del domingo.

Con su derrota en el principal torneo de casa, Nadal se queda un paso por detrás de las semifinales logradas en la pasada edición, de una cita que ha ganado cinco veces y en la que ha jugado otras tres finales. Zverev mejora su actuación de 2019, cuando cayó cuartos ante el griego Stefanos Tsitsipas. En 2018 ganó el título.

Ninguno de ellos mostró en los primeros juegos fisuras por las que pudiera hacerle daño su rival. Fue Zverev el primero en flaquear: con un par de bolas que se le escaparon por milímetros y con una doble falta cedió su servicio y dio a Nadal ventaja de 4-2.

Recuperó el break el germano de inmediato, tras superar con dos pases perfectos sendas subidas a la red del balear. Una doble falta de Nadal cuando el marcador señalaba 4-4 y 40-40 y otro error seguido, permitieron a Zverev volver a romper y confirmar el set sin apuros con su saque.

Nadal puso a trabajar a su golpe de derecha, con el que no había logrado ningún ganador en los doce primeros juegos. Pero le faltó continuidad y claridad en los pases. Al otro lado de la red, Zverev, número seis del mundo y quinto cabeza de serie en Madrid, cometía errores con cuentagotas.

El jugador de Hamburgo rompió para 3-2 y tuvo otras dos pelotas de break para 5-2, que Nadal salvó a contracorriente tras claros problemas para meter el primer servicio. Con 5-4, en la que podía ser su última oportunidad para romper, Nadal se vio a merced del saque de Zverev. Tras el 15-15, no pudo hacer ni un punto más.

Es la primera victoria de Zverev sobre Nadal en tierra. Este clásico del último lustro tenía siete enfrentamientos previos desde 2016, con cinco victorias para Nadal, si bien las dos últimas habían sido para Zverev.

Con este triunfo Zverev pasa página a unas semanas que alimentaron las dudas sobre su juego, con derrotas en cuartos de Múnich ante el bielorruso Ilya Ivashka, 107 del mundo, en octavos de Montecarlo frente al belga David Goffin, 15, y en primera ronda de Miami ante el finlandés Emil Ruusuvuori, 83.

Dominic Thiem será este sábado su rival en semifinales, tras superar al estadounidense John Isner por 6-3, 3-6 y 6-3. Han jugado en 10 ocasiones, con ocho victorias para Thiem.

Nadal: "En los momentos en los que tenía que definir lo he hecho todo mal"

Nadal se mostró contrariado tras caer eliminado ante Zverev, lo que calificó como "un paso atrás" en su evolución de la temporada.

"Las sensaciones son negativas. Esta es una semana importante para mí. Es una semana que me hace ilusión aunque es un torneo complicado para mí por las condiciones. Estos días he dado pasos para adelante y este es uno para atrás. Las cosas empezaron bien pero a la hora de la verdad, en los momentos que tenía que definir el set, lo he hecho todo mal", reconoció el número dos del mundo.

Nadal explicó los errores que marcaron especialmente el primer parcial. "Sacando para el 5-2 cometí varios errores y en el 4-3 tuve otro break que no aproveché. Esta es la clave. A partir de ahí él es un gran jugador con condiciones favorables para mí y hoy me ha faltado", añadió el tenista español.

El jugador balear apuntó que Zverev es un gran jugador que le pone en situaciones complicadas y ante el que es necesario estar al máximo nivel.

"Es que he jugado con un jugador que solo con su servicio te pone en momentos complicados. Más que dar el nivel mínimo son condiciones que tengo que dar el máximo no el mínimo. Me voy de Madrid con sensaciones buenas en tónica general y con una fea de haber jugado con un gran jugador", insistió.

El tenista español lamentó no haber podido ganar el primer parcial a pesar de haber sido mejor que su rival. "En la mayoría del primer set fui mejor y eso es lo negativo que siendo mejor he perdido el set. Y esto es complicado de entender y más en mí que gano sets aun siendo inferior que el rival". "Hay que felicitarle y yo evidentemente estoy triste por la derrota. Ha sido una oportunidad desaprovechada", agregó Rafael Nadal.

El resumen que Nadal hace de sus participaciones en los torneos de tierra batida, Montecarlo, Barcelona y Madrid es simple. "La gira de tierra se resume en cuartos (Montecarlo), campeón (Barcelona) y cuartos (Madrid). Ahora viene Roma. Esto es lo que hay. El resto es invenciones y yo no soy de invenciones. Ahora el objetivo es ir a Roma y ganar Roma", concluyó.