Aanen Moody, nuevo fichaje del Caja 87

El ultimo empujón del Caja 87 para pelear por el ascenso tiene nombre propio. Aanen Moody, escolta estadounidense, es el fichaje del club sevillano para trata de lograr el objetivo del ascenso en esta recta final de temporada.

El escolta estadounidense viene de jugar en la Serie 2 italiana, pero tiene experiencia en España pues la parada campaña jugó en el Ourense de Primera FEB con 13,2 puntos de media y más del 43 por ciento de acierto desde el triple.

En Italia jugó esta campaña en el Ruvo di Puglia con el que venía firmando 12,4 puntos de promedio, 2,9 rebotes y 2,5 asistencias.