Valentina Abril, Judith Fernández y Margara Villar rompen los pronósticos en los cuartos de final del Open Sevilla Memorial Ricardo Villena

Día de sobresaltos en el segundo asalto del 33º Open Sevilla de tenis Memorial Ricardo Villena, que se celebra hasta el sábado en el Club Náutico de la capital hispalense. Los cuartos de final del torneo femenino sobre tierra del Circuito Nacional IBP Tenis en la categoría 1.000 se disputaban este jueves con el esperado debut de las cuatro primeras aspirantes al título. Y tres de ellas han dicho adiós de forma inesperada tras estar exentas de los duelos de octavos.

La jornada del jueves comenzaba con la primera sorpresa, ya que Adriana Coltorti, tercera favorita desde el puesto 157 del ranking, se despedía en su estreno. Para ello, la cántabra afincada en la Costa del Sol caía en cuartos ante la barcelonesa Judith Hernández, que la doblegaba en dos mangas por 6-4 y 6-1.

Y a continuación llegaba la segunda del día, en este caso con la argentina afincada en el levante español Valentina Abril como protagonista al superar en el segundo partido de la matinal a la máxima aspirante al título en el Náutico. En este caso, la madrileña Sofía Fernández, 49 del escalafón nacional, caía derrotada en un intenso duelo resuelto por 7-6 (7) y 6-3.

Ya por la tarde, en los enfrentamientos de la segunda ronda por la parte baja del cuadro se mantuvo de salida la dinámica del día, cada vez más caluroso con el paso de las horas. Tanto es así que Margara Villar dejaba en la cuneta a la cuarta preclasificada del Open Sevilla, María Victoria Herrera. La jugadora del Real Club Pineda se deshacía por un doble 6-2 de la tenista de Sotogrande María Victoria Herrera, 176 del escalafón.

Eso sí, para cerrar la ronda de cuartos de final, la número 2 del torneo cumplía las previsiones y accedía a semis. La malagueña Valentina Carreras, 94 del ranking y con licencia del Club Nazaret jerezano, derrotaba a la cordobesa del C.D. Open Arena Laura Rabasco por un tanteo de 6-1 y 6-0 para convertirse así en la gran aspirante a la victoria final.

El 33º Open Sevilla de tenis Memorial Ricardo Villena, con entrada libre para el público y que esta edición destina su función solidaria a la Asociación Familiar La Oliva, está organizado por el Club Náutico Sevilla y la Federación Andaluza de Tenis con el patrocinio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, Nexus Energía, Kutxabank y Medinaceli Catering, y la colaboración de la Fundación La Caixa, la Real Federación Española de Tenis, IBP Tenis, AS, Barbadillo, Coca-Cola, Cruzcampo, Greenset, Grupo Axvi, Grupo Portillo, Head Tour, Hilton Garden Inn Sevilla, Legado María de Villota, NDL Pro-health, Maison Perrier, Martimar, SIDN Digital Thinking y TXT.

RESULTADOS 33º OPEN DE SEVILLA MEMORIAL RICARDO VILLENA

Cuartos de final

Judith Hernández a Adriana Coltorti (3), 6-4 y 6-1

a Adriana Coltorti (3), 6-4 y 6-1 Valentina Abril a Sofía Fernández (1), 7-6 (7) y 6-3

a Sofía Fernández (1), 7-6 (7) y 6-3 Margara de Villar a María Victoria Herrera (4), 6-2 y 6-2

a María Victoria Herrera (4), 6-2 y 6-2 Valentina Carreras (2) a Laura Rabasco, 6-1 y 6-0

Semifinales (viernes 17)