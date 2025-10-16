Open Sevilla de tenis: las favoritas entran en escena con derrota de la cabeza de serie número uno

El 33º Open Sevilla de tenis Memorial Ricardo Villena vive este jueves su segunda jornada con la disputa de los cuartos de final en las instalaciones del Club Náutico, que abre sus puertas para que los aficionados puedan disfrutar de la competición. Rumbo a la final del sábado, el torneo del Circuito Nacional IBP Tenis de la categoría 1.000 afrontará de nuevo en doble sesión la ronda de cuartos de final tras completarse en el arranque la de octavos a través de cuatro partidos, de los que se ausentaron las cuatro primeras favoritas al título sobre la arena batida de la entidad hispalense.

Las ocho restantes jugadoras del torneo se cruzaron en la jornada inaugural en busca del billete para el jueves, que lograba en primer lugar la barcelonesa Judith Hernández ante la tenista de Río Grande y triple campeona de Sevilla Mireia Polo, a la que superaba en dos mangas por 6-2 y 6-4. Posteriormente, cerraba el turno de mañana el partido entre la valenciana del Club Las Vegas Valentina Abril y la filipina con doble nacionalidad afincada en el Club Bel-Air de Estepona Jeannie Ross Barcia, con victoria para la primera por 6-3 y 6-2

En la sesión de tarde, la primera victoria llegaba por medio de la sevillana del Real Club Pineda Margara del Villar, en el primer choque decidido en tres sets, por 6-2, 6-7 (4) y 6-2, a costa de la malagueña del Tenis Rincón de la Victoria Mar Nores. Y para completar el cuadro de cuartos, la cordobesa del Open Arena Laura Rabasco se imponía a la malagueña de El Candado Paula Muñoz por 7-6 (4) y 6-2.

En la segunda jornada del Open Sevilla, en la sesión de la mañana, la madrileña Sofía Fernández, primera favorita al título desde el puesto 49 del ranking, caía contra Valentina Abril en un gran partido de tenis por 7-6 (7) y 6-3. También perdía la cabeza de serie número 3, la santanderina afincada en Marbella Adriana Coltorti (157), que se veía superada por Judith Hernández por 6-4 y 6-1.

En la jornada de tarde, por la parte baja del cuadro, la número 2 del torneo, la malagueña del Club Nazaret Valentina Carreras, 94 del escalafón, se estrenará contra Laura Rabasco. El tercer encuentro enfrenta a la cuarta preclasificada, la jugadora de Sotogrande y discípula de Agustín Boje María Victoria Herrera (176), contra Margara del Villar.

De la misma forma que la primera jornada, y recordando que la entrada es libre para el público, los partidos de cuartos estaban programados en sesión de mañana y tarde a las 10:30, 12:00, 17:00 y 18:30 horas.

El 33º Open Sevilla de tenis Memorial Ricardo Villena, que esta edición destina su función solidaria a la Asociación Familiar La Oliva, está organizado por el Club Náutico Sevilla y la Federación Andaluza de Tenis con el patrocinio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, Nexus Energía, Kutxabank y Medinaceli Catering, y la colaboración de la Fundación La Caixa, la Real Federación Española de Tenis, IBP Tenis, AS, Barbadillo, Coca-Cola, Cruzcampo, Greenset, Grupo Axvi, Grupo Portillo, Head Tour, Hilton Garden Inn Sevilla, Legado María de Villota, NDL Pro-health, Maison Perrier, Martimar, SIDN Digital Thinking y TXT.

Programa 33º Open de Sevilla Memorial Ricardo Villena

Octavos de final

Judith Hernández a Mireia Polo, 6-2 y 6-4

Valentina Abril a Jeannie Ross Barcia, 6-3 y 6-2

Margara de Villar a Mar Nores, 6-2, 6-7 (4) y 6-2

Laura Rabasco a Paula Muñoz, 7-6 (4) y 6-2

Cuartos de final (jueves 16)