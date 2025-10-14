Doce jugadoras se disputan el Open Sevilla de Tenis Memorial Ricardo Villena

El Open Sevilla de tenis Memorial Ricardo Villena afronta desde este miércoles la primera ronda de su edición número 33, que se celebra hasta el próximo sábado en las instalaciones del Club Náutico Sevilla como cita puntuable para el Circuito Nacional IBP Tenis en su categoría 1.000. Presentado en sociedad hace unos días, el torneo hispalense se disputa en categoría femenina por segundo año consecutivo y tercero en su historia desde que iniciara su andadura como Trofeo Cordialidad en 1971, retomándose con nueva denominación en 2005.

Finalmente, la competición cuenta con un cuadro formado por 12 jugadoras, cuatro de los cuales acceden directamente a los cuartos de final del jueves, mientras que las ocho restantes disputan los octavos en la jornada inaugural del miércoles. Con entrada libre para el público para presenciar los partidos, están programados en sesión de mañana y tarde a las 10:30, 12:00, 17:00 y 18:30 horas.

Con el objetivo de recoger el testigo de la cordobesa María José Luque, ausente este año en el Náutico y doble vencedora del Open Sevilla, que cuenta con José Castro como juez-árbitro, la madrileña Sofía Fernández se presenta como máxima favorita al título desde el puesto 49 del ranking nacional, seguida por la malagueña Valentina Carreras, 94 del escalafón y primera representante de una armada andaluza que mayoritariamente se ejercita en el Centro de Tecnificación de la FAT en Sevilla.

La marbellí adoptiva de origen cántabro Adriana Coltorti (157), que repite presencia; la gaditana de Sotogrande y discípula de Agustín Boje María Victoria Herrera (176), como las tres anteriores exenta de la ronda de octavos; y la malagueña de El Candado Paula Muñoz (194), reincidente en el Náutico, también acuden a las pistas del Club Náutico entre las mejores 200 raquetas femeninas de nuestro país. Por su parte, la sevillana del Real Club Pineda Margara de Villar lo hace desde el puesto 201 del ranking como sexta raqueta del torneo.

La relación de aspirantes incluye a la cordobesa Laura Rabasco (212, Open Arena), ya presente el pasado año, la costasoleña Mar Nores (317, Tenis Rincón de la Victoria), la barcelonesa Judith Hernández (345), la valenciana Valentina Abril (Tenis Las Vegas), Jeannie Ross Barcia (Club de Tenis Bel-Air de Estepona) y la barcelonesa afincada en Sevilla y triple campeona provincial con Río Grande Mireia Polo.

El 33º Open Sevilla de tenis Memorial Ricardo Villena, que esta edición destina su función solidaria a la Asociación Familiar La Oliva, está organizado por el Club Náutico Sevilla y la Federación Andaluza de Tenis con el patrocinio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, Nexus Energía, Kutxabank y Medinaceli Catering, y la colaboración de la Fundación La Caixa, la Real Federación Española de Tenis, IBP Tenis, AS, Barbadillo, Coca-Cola, Cruzcampo, Greenset, Grupo Axvi, Grupo Portillo, Head Tour, Hilton Garden Inn Sevilla, Legado María de Villota, NDL Pro-health, Maison Perrier, Martimar, SIDN Digital Thinking y TXT.

Programa 33º Open de Sevilla Memorial Ricardo Villena

Octavos de final (miércoles 15 de octubre)