Itálica incrementa su historia con el Campeonato de España de cross

Este próximo fin de semana 20 y 21 de noviembre, las ruinas de Itálica y todo su entorno serán testigos por primera vez de la celebración del Campeonato de España de Campo a Través por Clubes, competición que, por vez primera desde sus inicios en 1966, se disputará en fechas otoñales de casi el final de temporada y, además, también por primera vez en la historia, será en doble jornada de sábado y domingo.

La Real Federación Española de Atletismo, en colaboración con la Diputación de Sevilla, organiza el LVI Campeonato de España de Campo a Través por clubes en sus diferentes categorías. Será la primera vez que se dispute en tierras sevillanas, concretamente en el Conjunto Arqueológico de Itálica, en la localidad de Santiponce, valorado como uno de los asentamientos romanos más importantes de la Península Ibérica.

Santiponce vivirá una gran matinal de campo a través con motivo del Campeonato de España de Cross por Clubes, el campeonato más numeroso de todos los que organiza la Real Federación Española de Atletismo. La inscripción inicial alcanza los 2.174 atletas representando a 187 clubes de España, desde la categoría sub 16 a la absoluta, pasando por la sub 18, sub 20, sub 23 tanto en hombres como en mujeres, además de la siempre atractiva carrera del relevo mixto de 4x1 vuelta, sobre un recorrido que consta de una vuelta (A) de 1386 m y otra (B) de 2475 m, además de la recta de salida/meta de 200m, y que se celebrará el sábado.

UNAS CIFRAS MAREANTES

En total, el Campeonato de España de Clubes de Campo a Través recibirá a 422 equipos que representan a 187 clubes distribuidos por las diferentes categorías, lo que permite alcanzar esa inscripción por encima de los dos millares de atletas.

Cabe destacar al Playas de Castellón y el Trops-Cueva de Nerja como los únicos que presentan los once equipos posibles, tanto en hombres como en mujeres. Por detrás, con nueve equipos aparecen el A.D.Maraton y el Atletismo Tarancón y con ocho el Atletismo Albacete y Atletismo Alcorcón.

La federaciones autonómicas más representadas por equipos son las de Madrid (59), Castilla La Mancha (46), Andalucía (43), Comunidad Valenciana (40) y Cataluña (37). Y si centramos en clubes, Madrid lidera igualmente con 26 clubes seguida de Andalucía, Cataluña y Castilla La Mancha con 17.

ONCE CARRERAS Y ONCE TÍTULOS

La maratoniana jornada de domingo, por larga e intensa, con un horario que no permite un minuto de respiro, promete grandes emociones. En total se disputan once carreras con once títulos por equipos en juego.

En el siguiente cuadro se puede consultar el horario de la competición, junto a otros detalles como el kilometraje de cada carrera, el número de vueltas, y el número de equipos y de atletas participantes en cada categoría.

LOS CLUBES QUE DEFIENDEN TÍTULO

En la pasada edición (febrero de 2020) celebrada en Soria, el Playas de Castellón se adjudicó el título absoluto en hombres, así como también en la categoría sub 23, mientras que el sub 20 fue a parar a manos del Atletismo Soria, el sub 18 fue para el Cueva de Nerja-UMA y el sub 16 para el Atletismo Cuenca.

En féminas, el Bilbao Atletismo defiende el título que recuperó en la pasada edición, mientras que las otras defensoras son el Alcampo Scorpio-71 en sub 23, Grupompleo Pamplona At. en sub 20, Cueva de Nerja-UMA en sub 18 y Universidad de Burgos en sub 16.

En cuanto al relevo mixto, celebrado en cuatro ocasiones, el Playas de Castellón venció por segunda vez consecutiva, igualando a dos títulos al Piélagos, campeón en las dos primeras ediciones.