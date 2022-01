Aplazado por Covid el partido del Helvetia BM Prointegrada

Aplazado por Covid el partido entre el Helvetia BM Prointegrada y el BM Pozoblanco. Los sevillanos cuentan con varios jugadores afectados por este virus y la Federación ha decidido que el encuentro se dispute en otra fecha.

El Helvetia BM Prointegrada, que volvió del parón navideño con una victoria la semana pasada ante el BM Sanse, no podrá darle continuidad a los puntos sumados, ya que este fin de semana no jugará. El motivo no es otro que el Covid.

El cuadro sevillano cuenta en sus filas con varios jugadores afectados por este virus, de modo que no puede completar una convocatoria para medirse al BM Pozoblanco, que era el rival al que tenía que enfrentarse este sábado en Córdoba.

Todo comenzó el sábado pasado, cuando uno de los jugadores del plantel conoció, tras jugar contra el BM Sanse, que una persona de su entorno había dado positivo, mismo resultado que dio él.

A raíz de ello, el Helvetia BM Prointegrada comenzó con el protocolo y, al día siguiente, sometió a toda la plantilla a un cribado para ver si había más positivos. Y así fue, salió uno más, por lo que ya eran dos los jugadores afectados por este virus.

El equipo dejó de entrenar durante un par de días y volvió a hacer más pruebas. A mitad de la semana el número de positivos ascendió a cinco, por lo que, tras comunicárselo a la Federación, la decisión fue la de aplazar el encuentro. Desde el club aseguran que los afectados se encuentran aislados en sus respectivos domicilios en buen estado a la espera de recuperarse y cumplir con la cuarentena obligatoria.