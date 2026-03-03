Alcaraz, Márquez, Bonmatí, Dembélé y el PSG, nominados a Premios Laureus 2026

Alcaraz ya ganó un premio Laureus al deportista revelación en 2023, después de su primer Grand Slam en el US Open

Los españoles Carlos Alcaraz, Aitana Bonmatí, Marc Márquez y el corredor de montaña Kilian Jornet, junto al futbolista francés Ousmane Dembélé, la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka y el club de fútbol PSG figuran entre los finalistas de los Premios Laureus 2026, que se entregarán en Madrid, por tercera vez consecutiva, el próximo 20 de abril.

Los candidatos a las distinciones incluyen también nombres como el atleta Mondo Duplantis, el ciclista Tadej Pogacar o el tenista Jannik Sinner, además del equipo europeo de la Ryder Cup de Golf, el tenista brasileño Joao Fonseca, el ciclista colombiano Egan Bernal, la atleta venezolana Yulimar Rojas y en el apartado paralímpico el nadador brasileño Gabriel Araújo y la atleta ecuatoriana Kiara Rodríguez.

La sede de la Comunidad de Madrid acogió el acto que desveló los nombres de los finalistas a los premios, los considerados "Óscars" del deporte, seleccionados en una votación en la que han participado más de mil medios de comunicación de todo el mundo.

Entre ellos, el tenista español Carlos Alcaraz, que cerró el año como número uno del mundo y competirá por el galardón al mejor deportista con el piloto Marc Márquez, campeón del Mundo de Moto GP, el ganador del año pasado, el pertiguista sueco Mondo Duplantis, el tenista italiano Jannik Sinner y el ciclista esloveno Tadej Pogacar, triple campeón del Tour.

La internacional del Barcelona Aitana Bonmatí, que retuvo el Balón de Oro, optará a relevar a la gimnasta estadounidense Simone Biles como la mejor deportista del último año, frente a la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, la nadadora estadounidense Katie Ledecky, las atletas estadounidenses Melissa Jefferson-Wooden y Sydney McLaughlin-Levrone y la etíope Faith Kipyegon, ganadoras de títulos mundiales.

El deporte español aspirará también al galardón de equipo del año, por su participación en el combinado europeo de la Ryder Cup de Golf de José María Olazábal, y con Kilian Jornet, que tras coronar las 72 cimas de más de 4.200 metros de altura de Estados Unidos en solo 31 días es candidato al deportista revelación. También el programa Fútbol Más, de deporte y bienestar con importante base en Madrid, es candidato al premio "Sport for Good".

La lista completa de nominados es la siguiente:

Premio Laureus a deportista masculino del año

Carlos Alcaraz (España) Tenis: ganó Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, terminando 2025 como el número uno del mundo.

Ousmane Dembélé (Francia) Fútbol: máximo goleador de los seis títulos del Paris Saint-Germain en 2025, ganador del Balón de Oro y del premio FIFA The Best.

Mondo Duplantis (Suecia) Atletismo: ganó su tercer campeonato mundial consecutivo y estableció cuatro nuevos récords mundiales, manteniéndose invicto en 2025.

Marc Márquez (España) Ciclismo: campeón del mundo de MotoGP en 2025, con 11 victorias en 17 Grandes Premios.

Tadej Pogačar (Eslovenia) Ciclismo: ganó su tercer maillot amarillo en el Tour de Francia 2025, con cuatro victorias de etapa.

Jannik Sinner (Italia) Tenis: ganador del Abierto de Australia y Wimbledon, además del título de las Finales del ATP Tour y el Masters de París.

Premio Laureus a deportista femenina del año

Aitana Bonmatí (España) Fútbol: ganó su tercer Balón de Oro consecutivo tras ganar el triplete nacional con el Barcelona y llegar a las finales de la Liga de Campeones y la Eurocopa.

Melissa Jefferson-Wooden (EE. UU.) Atletismo: se convirtió en la segunda mujer en ganar la Triple Corona de los Mundiales: los 100 m, 200 m y 4x100 m.

Faith Kipyegon (Kenia) Atletismo: ganó su cuarta medalla de oro en los Mundiales en la final de 1500 m: la primera mujer en lograr la hazaña.

Katie Ledecky (EE. UU.) Natación: ganó dos medallas de oro en el Campeonato Mundial de Acuáticos, lo que eleva su cuenta total de medallas en el Campeonato Mundial a 30.

Sydney McLaughlin-Levrone (EE. UU.) Atletismo: rompió el récord de los Mundialesde 400 m, al ganar el oro con el equipo estadounidense en el relevo 4x400 m.

Aryna Sabalenka- Tenis: finalizó el año como número uno del mundo por segundo año consecutivo, después de llegando a tres finales de Grand Slam y ganando el US Open.

Premios Laureus al equipo del año

Selección femenina de fútbol de Inglaterra (Reino Unido): defendió su título de la Eurocopa con una victoria en la tanda de penaltis sobre la vigente campeona del mundo, España.

Equipo europeo de la Ryder Cup Golf: conquistó su 16.º título de la Ryder Cup tras una victoria por 15-13: la primera victoria europea a domicilio desde 2012.

Equipo femenino de críquet de India: ganó su primer título de la Copa del Mundo, tras registrar la mayor cantidad de carreras en persecución en la historia de los ODI femeninos en una victoria en semifinales contra Australia.

McLaren Formula One Team (Reino Unido): ganó su décimo Campeonato Mundial de Constructores a falta de seis carreras.

Oklahoma City Thunder (EE. UU.): Baloncesto: igualó a los Chicago Bulls de la temporada 1996/97 con la mayor cantidad de victorias en la NBA, camino de ganar su primer campeonato.

París Saint-Germain (Francia) Fútbol: ganó su primer título de la Liga de Campeonesal derrotar al Inter de Milán por 5-0, y un total histórico de seis títulos a lo largo del año.

Premio Laureus a la revelación mundial del año

Désiré Doué (Francia) Fútbol – marcó dos goles con el Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones y quedó segundo en la votación para el Trofeo Kopa de la FIFA 2025.

João Fonseca (Brasil) Tenis – Debutó en los cuatro torneos del Grand Slam. Llegó a la tercera ronda de Roland Garros y Wimbledon.

Shai Gilgeous-Alexander (Canadá) Baloncesto – se convirtió en el cuarto jugador en la historia del baloncesto en ganar el MVP de la temporada regular de la NBA, el MVP de las Finales y el título de máximo anotador en la misma temporada.

Luke Littler (Reino Unido) Dardos – se convirtió en el campeón más joven de la historia del PDC World Darts, completando la Triple Corona en su carrera.

Lando Norris (Reino Unido) Fórmula 1 – ganó su primer título mundial de pilotos de Fórmula 1 en la última carrera de la temporada.

Yu Zidi (China) Natación – la medallista más joven de la historia en los Mundiales de Natación, con solo 12 años.

Premio Laureus al regreso mundial del año

Amanda Anisimova (EE.UU) Tenis – llegó a las finales de Wimbledon y del Abierto de Estados Unidos, dos años después de alejarse del tenis para priorizar su salud mental.

Egan Bernal (Colombia) Ciclismo – ganó su primera etapa en una Gran Vuelta desde un accidente casi mortal en 2022.

Rory McIlroy (Reino Unido) Golf – ganó el Masters de Augusta y puso fin a una espera de 11 años para conseguir otra victoria en un torneo importante.

Yulimar Rojas (Venezuela) Atletismo – estableció el récord de los Mundiales de atletismo en triple salto, un año después de someterse a una operación por una rotura del tendón de Aquiles.

Leah Williamson (Reino Unido) Fútbol – ganó la Liga de Campeones de la UEFA y la Eurocopa, un año después de volver al fútbol tras una lesión en el ligamento cruzado anterior.

Simon Yates (Reino Unido) Ciclismo – ganó el Giro de Italia de 2025, siete años después de perder una ventaja de 38 minutos en 2018.

Premio Laureus al deportista de acción del año

Yago Dora (Brasil) Surf – ganó su primer título del Campeonato Mundial de la WSL y se aseguró el puesto número 1 del ranking mundial de la WSL.

Kilian Jornet (España) Trail Running – coronó las 72 cimas de más de 4.200 metros de altura de Estados Unidos en solo 31 días.

Chloe Kim (EE.UU) Snowboard – se convirtió en la mujer más condecorada en la historia de los X Games con una octava medalla de oro en Superpipe.

Rayssa Leal (Brasil) Skateboard – ganó la medalla de oro en Street en el Campeonato Mundial de Skateboarding.

Molly Picklum (Australia) Surf – ganó su primer campeonato de la World Surf League tras derrotar a la campeona de 2023, Caroline Marks, en una eliminatoria al mejor de tres.

Tom Pidcock (Reino Unido) Ciclismo – ganó el título Europeo de XCO, así como su primer podio en una Gran Vuelta, en la Vuelta a España.

Premio Laureus al deportista con discapacidad del año

Gabriel Araújo (Brasil) Natación adaptada – ganó tres medallas de oro en los Mundiales de natación adaptada de 2025, al tiempo que batió el récord mundial en 150 m estilos individual.

Simone Barlaam (Italia) Natación adaptada – cuatro medallas de oro en los Mundiales de natación elevaron su palmarés a 21.

Catherine Debrunner (Suiza) Atletismo Adaptado – ganó cinco medallas de oro en los Mundiales de atletismo adaptado, estableciendo un récord del campeonato en los 1.500 m T54.

Kelsey DiClaudio (EE.UU) Hockey Hielo Adaptado – terminó el Mundial como MVP y máximo anotador David Kratochvil (Chequia) Natación Adaptada – ganó cuatro medallas de oro, dos de bronce y una de plata en los Mundiales de natación adaptada.

Kiara Rodríguez (Ecuador) Atletismo Adaptado – ganó tres medallas de oro y estableció el récord del campeonato femenino de salto de longitud T47 en los Mundiales.

Laureus Sport for good