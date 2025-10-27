Alcaraz-Norrie: Horario y dónde ver el debut del murciano en el Masters 1000 de París-Bercy 2025

La temporada 2025 de tenis entra en su tramo decisivo con la disputa del Masters 1000 de París-Bercy, el último gran torneo del año y el único que se juega bajo techo. Hasta la capital francesa llegan los mejores del circuito, con Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev y Taylor Fritz como principales aspirantes al título. Además, el torneo reparte los últimos billetes para las ATP Finals de Turín.

Entre las novedades de esta edición, que se celebra del 25 de octubre al 2 de noviembre, destaca su cambio de sede: el torneo se traslada del clásico Palais Omnisports de París-Bercy al moderno Arena de La Défense, con una pista central con capacidad para 17.500 espectadores.

Como cada año, el público sueña con una nueva final Alcaraz-Sinner. El murciano busca su noveno título de la temporada y consolidar su liderato mundial, mientras que el italiano, brillante bajo techo, llega con confianza tras ganar el ATP 500 de Viena a Zverev.

El alemán, vigente campeón en París, intentará reivindicarse tras una campaña irregular. Por su parte, Alcaraz regresa al circuito tras cuatro semanas de parón, desde su triunfo en el ATP 500 de Tokio ante Fritz (6-4, 6-4). Su única aparición posterior fue en el Six Kings Slam de Arabia Saudí, donde cayó ante Sinner en la final.

La pelea por el número 1 mundial sigue al rojo vivo: Alcaraz aventaja a Sinner en 840 puntos, pero los puntos de París podrían ser decisivos antes de Turín.

Horario: cuándo se juega el Alcaraz - Norrie del Masters 1000 de París

Carlos Alcaraz debutará este martes, 28 de octubre, en la segunda ronda frente al británico Cameron Norrie, número 31 del mundo, que venció a Sebastián Báez por 6-3 y 6-4 en su estreno.

Será el octavo enfrentamiento entre ambos, con un balance favorable al español (5-2). El partido abrirá la sesión nocturna, a partir de las 19:00 horas.

Dónde ver el Masters 1000 de París-Bercy 2025

Todos los partidos del Masters 1000 de París-Bercy 2025 pueden seguirse en directo a través de Movistar Plus+ (canal Deportes 2), además de la cobertura completa con resultados, estadísticas y crónicas en los medios deportivos especializados.

Los posibles rivales de Alcaraz hasta la final

Si supera a Norrie, el murciano podría medirse a Vacherot, Rinderknech o Lehecka en tercera ronda. En unos hipotéticos cuartos, Casper Ruud o Felix Auger-Aliassime asoman como principales amenazas, mientras que en semifinales podrían esperarlo Fritz o De Miñaur, antes de un posible nuevo choque con Sinner en la final.