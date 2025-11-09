Alcaraz supera a De Miñaur en su estreno en las Finales ATP

El español Carlos Alcaraz superó este sábado, en su estreno en las Finales ATP de Turín, al australiano Alex de Miñaur en dos sets (7-6 (3) y 6-2) para acercarse al objetivo de terminar el año como número 1.

Del 4-1 y 0-40 a favor pasó a tener que remontar en el 'tie-break' de un primer set de infarto que consiguió ganar cuando parecía perdido. Renació a tiempo y brilló en un segundo set apabullante. Borró fantasmas del pasado. Fortaleció su confianza. Se divirtió.

Celebró con un dedo a la oreja, una sonrisa, y se acercó a su gran objetivo. Está a solo dos victorias de asegurarse el puesto más alto del 'ranking' a final de año.

Después de dos derrotas seguidas, Alcaraz resurgió en Turín. Dejó atrás la final perdida en el 'Six Kings Slam' ante Jannik Sinner y su inesperado tropiezo en París. Y lo hizo en el gran escenario de la Copa de Maestros, ante un rival muy complicado como De Miñaur, el jugador con más victorias en pista dura (42) durante el año. Misma superficie que el Inalpi Arena en el que se reúnen las ocho mejores raquetas del circuito.

Pero Alcaraz es Alcaraz. Sus 68 éxitos en el curso no son casualidad. No tiene rival en condiciones normales. Solo amenaza su reinado Sinner, al que podría enfrentarse a partir de semifinales. De Miñaur, pese a la gran resistencia que opuso, no pudo evitar que el cara a cara entre ambos se ampliara a 5-0 a favor del español, ganador en las tres ocasiones que se han visto en este 2025.

Esta fue, sin duda, la más complicada para el de El Palmar. Porque De Miñaur estuvo soberbio buena parte del partido y porque Alcaraz, en el primer set, no fue todo lo clínico y constante que acostumbra y Dejó escapar una ventaja de tres juegos.

El australiano le puso contra las cuerdas, pero era el día de la vuelta de Alcaraz, que no dejó escapar la oportunidad de acercarse al número 1.

Alcaraz tuvo una ventaja 4-1 sobre el australiano en el primer envite. Un terremoto personificado en un 'break' en blanco. Continuó su dominio y colocó un 0-40 para volver a quebrar y poner el 5-1, pero, de la nada, De Miñaur despertó

Alcaraz, entre la excesiva confianza y la relajación por su dominio, acabó lamentado esa oportunidad porque el set se le complicó sobremanera en un abrir y cerrar de ojos.

Sobrevivió De Miñaur cuando estaba contra la lona, devolvió el 'break', puso en el marcador lo que parecía impensable, un empate a 6, y alargó el duelo al 'tie-break'. Su rebelión continuó aún más y llegó a colocarse 5-3 arriba, pero entonces Alcaraz dijo basta. Se puso el mono de trabajo, remontó con 4 puntos seguidos y gritó para celebrar la manga. Estaba de vuelta.

Nada podía hacer ya en ese momento De Miñaur para frenar a Alcaraz, desatado en el segundo set. Puntos largos, puntos cortos. Dejadas, amagos. Todo fue suyo. La red incluso le sonrió por momentos. De Miñaur reía en ocasiones, incrédulo. En otras asumió naturalmente algo que en realidad no lo es. Aceptó que no podía hacer mucho más pese a su gran desempeño.

Rompió tres veces el servicio Alcaraz. Se colocó de nuevo 4-1 arriba y no cometió el mismo error del primer set. Puso el 5-1 salvando una bola de 'break' y ahí terminó el duelo. Alcaraz está más cerca de ser número 1 del año. El estadounidense Taylor Fritz será su próximo rival.