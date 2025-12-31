Alejandra Flores y Tobia Beltrame brillan en la SAN Silvestre Sevillana 2025, la carrera que despidió el año en Sevilla

La SAN Silvestre Sevillana 2025 volvió a convertir las calles de Sevilla en una auténtica fiesta del atletismo para despedir el año. Más de 2.300 corredores participaron en la trigésima edición de la popular prueba, que coronó como vencedores a la cordobesa Alejandra Flores y al italiano Tobia Beltrame tras una vibrante carrera de 5 kilómetros.

En la categoría masculina, el gran protagonista fue Tobia Beltrame, que dominó la prueba desde el pistoletazo de salida y cruzó la meta con un excelente crono de 14:57. El atleta siciliano se impuso en el espectacular recorrido por el entorno del Parque de María Luisa, seguido por Juan José Alfaro (15:07) y Mario Gil (15:08), que completaron el podio tras un emocionante esprint final.

Curro, la mascota de la Expo 92, acompaña a los corredores. / San Silvestre Sevillana | Juan José Úbeda

En la prueba femenina, el triunfo fue para Alejandra Flores, que firmó una sólida actuación con un tiempo de 17:25. La atleta cordobesa se impuso a la ganadora de la edición anterior, la sevillana Lucía Pérez, segunda con 17:44, mientras que Gianella Coaguila cerró el podio muy cerca de Pérez, confirmando una llegada muy ajustada.

Más allá de lo deportivo, la SAN Silvestre Sevillana volvió a destacar por su carácter popular y familiar, con un animado concurso de disfraces y carreras infantiles, consolidándose como una de las grandes citas para despedir el año atlético en la capital andaluza. En esta edición, la marca SAN, de la multinacional sevillana Persán, se sumó como patrocinador principal para seguir impulsando el crecimiento del evento.

Una imagen de las carreras para los niños. / San Silvestre Sevilla | Juan José Úbeda

La prueba está organizada por ADSevilla y Create Deporte, con el apoyo del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla y la colaboración de numerosas entidades locales, reforzando el papel de la carrera como un referente deportivo y social en el calendario sevillano.

Clasificaciones

MUJERES

Alejandra Flores entra en la meta como ganadora femenina. / SAN Silvestre Sevillana | Juan José Úbeda

1. Alejandra Flores Baena 17:25

2. Lucía Pérez García 17:44

3. Gianella Coaguila Pita 17:45

HOMBRES

El italiano Tobia Beltrame celebra su triunfo en la Plaza de España. / SAN Silvestre Sevillana | Juan José Úbeda

1. Tobia Beltrame 14:57

2. Juan José Alfaro Rodríguez 15:07

3. Mario Gil Camacho 15:08