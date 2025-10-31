El Antoniano da la campanada en la Copa del Rey y elimina al Castellón

La primera ronda de la Copa del Rey volvió a demostrar que este torneo nunca pierde su magia. La gran sorpresa de la jornada llegó en Lebrija, donde el Club Atlético Antoniano, equipo del Grupo IV de Segunda RFEF, tumbó al CD Castellón, líder sólido de la Segunda División, por 1-0. Un triunfo histórico para el conjunto sevillano, que sigue soñando en grande.

El choque, disputado en el Municipal de Lebrija y sobre césped artificial, tuvo un guion claro desde el arranque: el Castellón nunca encontró comodidad ni ritmo. El conjunto albinegro fue incapaz de imponer su estilo, sin control ni ocasiones claras, ante un Antoniano que creyó de principio a fin.

Empujados por un público entregado, los locales apostaron por una presión intensa, firmeza en las disputas y una colección constante de acciones a balón parado. Cada córner y cada falta se celebraba como media vida, reflejo de que en Lebrija se jugaba algo más que una primera eliminatoria.

El premio llegó en el tramo final. En el minuto 82, Juan Serrano aprovechó un balón en el área para batir al meta visitante y desatar la locura. El 1-0 fue definitivo y certificó una eliminación inesperada para los castellonenses, que se despiden de la competición a las primeras de cambio.

Tras el pitido final, el Antoniano celebró su gesta tanto en el césped como en redes sociales, donde compartió un mensaje que resumía la noche: "Soñamos, lo creímos, lo logramos".

¿Sevilla o Betis en el horizonte?

El triunfo abre un nuevo capítulo para los lebrijanos, que cuentan ahora con opciones reales de enfrentarse a Sevilla o Betis en la siguiente fase. El sorteo de la segunda ronda se celebrará el 11 de noviembre, y este año la RFEF ha condicionado la distribución por zonas geográficas para favorecer desplazamientos y el ambiente en estadios modestos.

Aunque el cuadro será más amplio que en la primera fase —56 equipos: 15 de Primera, 17 de Segunda, 11 de Primera RFEF, 11 de Segunda RFEF y 2 de Tercera RFEF—, el Antoniano estará en el bombo junto a los dos gigantes sevillanos. La eliminatoria se disputará a partido único los días 2, 3 y 4 de diciembre, en el campo del equipo de menor categoría.

Si la suerte acompaña, Lebrija podría vivir otra noche inolvidable con la visita de uno de los dos colosos de la ciudad de Sevilla. Mientras tanto, la afición sigue disfrutando una victoria que ya forma parte de la historia del club.