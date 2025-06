Antonio Serradilla y su historia de superación: de un temido diagnóstico a disputar la 'Final Four' de la Champions

Antonio Serradilla no es sólo un referente en el deporte, también lo es en cómo afrontar la vida. Su historia es un testimonio auténtico de superación, de saber sobreponerse a cualquier obstáculo para cumplir un sueño, en este caso jugar al balonmano. Cuatro años después de vivir el peor momento de su vida, se encuentra a unos días de disputar la Final Four de la Champions League, demostrando que los sueños pueden hacerse realidad, incluso cuando las adversidades parecen insuperables.

El jugador sevillano comenzó su carrera en el Balonmano Montequinto, el club donde dio sus primeros pasos y en el que se formó. En poco tiempo demostró su talento y no tardó en unirse a equipos de renombre en España, como es el caso de Guadalajara y el Ciudad de Logroño, donde sus registros como lateral izquierdo fueron tan destacados que lo llevaron a ser internacional con la selección española absoluta.

Del peor momento de su vida a cuatro años después jugar la Final Four de la Champions

Sin embargo, en 2021, su vida dio un giro inesperado. Con apenas 22 años, Serradilla recibió una noticia devastadora; un tumor ocular cancerígeno irreversible que lo obligó a extirparle el ojo derecho. "Fue el peor momento que he tenido, lo pasé muy mal, no sabía lo que iba a ser de mí", recuerda Antonio, al evocar aquel difícil capítulo de su vida. A pesar de la gravedad del diagnóstico, para Serradilla este sólo fue un obstáculo más en su camino.

Los médicos le advirtieron que podría practicar deporte, pero con apenas garantías de poder hacerlo a nivel competitivo porque le dijeron que eso iba a ser muy complicado. Este aviso lo asustó, pero no le hizo rendirse. "Yo quería intentarlo, probar cómo me sentía", explica el lateral izquierdo. Una batalla que superó y ganó y seguramente la más importante de su vida, porque tan sólo cinco meses después volvió a calzarse las deportivas para hacer lo que lo hacía feliz, jugar al balonmano. En agosto de 2021, comenzó la pretemporada con sus compañeros y con el tiempo, se fue adaptando a su nueva situación. Para él, lo que parecía una imposibilidad se convirtió en una nueva normalidad.

Antonio Serradilla antes de disputar la 'Final Four' de la Champions / A. S.

“Imagínate, tu vida cambia, no puedes hacer balonmano nunca más y ahora, cuatro años después, te encuentras que vas a jugar una Final Four y con la posibilidad de ganar”, cuenta Serradilla, emocionado por la oportunidad que está a punto de vivir. Este fin de semana luchará por proclamarse campeón de Europa en Colonia, una ocasión especial en la que Antonio estará muy bien acompañado. “Van a venir mi familia, mis amigos, mi novia, va a ser un fin de semana increíble".

El jugador sevillano, actualmente milita en el Magdeburgo, uno de los gigantes de Alemania y está siendo un hombre importante en su equipo durante esta temporada, con 30 goles en 58 partidos. Este curso está siendo, según sus palabras, "su mejor experiencia". Sin embargo, la próxima temporada jugará en el Stuttgart, equipo con el que ha firmado para las dos siguientes campañas, como confirmó para Diario de Sevilla. Antonio tuvo un emotivo adiós en su último partido en el pabellón del Magdeburgo, una despedida que, comentó, fue “el mejor día desde que empecé a jugar al balonmano, el reconocimiento que me dieron, lo que me montaron, cómo me quieren tras un año...”.

Para Serradilla, no se puede comparar un equipo alemán con uno español a excepción del Barça, porque “la liga alemana tiene mucho más nivel que la española y se encuentran aquí los mejores equipos". Además, señala que ambos estilos de juego son muy diferentes “En España, el balonmano es más táctico, se juega más con el pivote. En Alemania es mucho más físico, más rápido, con un enfoque en el contraataque”, agregó.

Magdeburgo y Barça los que tienen más experiencia, pero sin fiarse de nadie

Ahora, el Magdeburgo llega a la Final Four en el mejor momento posible, tras encadenar 18 partidos invicto, 17 de ellos victorias y no pierden un encuentro desde el pasado 21 de marzo. “Nos encontramos súper bien en defensa, el equipo está con confianza y nos pilla en el mejor momento para afrontarla”, comentó el sevillano.

Antonio Serradilla durante un partido del Magdeburgo / A. S.

Respecto a los favoritos para alzarse con la Champions, el hispalense no quiere descartar a ningún equipo, pero ve a su equipo y al Barça cómo los grandes contendientes. “Son los que tienen más experiencia y han jugado más Final Four en los últimos años”, reconoció. Precisamente, el conjunto azulgrana será su rival en las semifinales de este sábado (18:00 horas). Sobre el enfrentamiento, que ya se ha convertido en un clásico de la Champions, aseguró que “va a ser un partido difícil”. “En la fase de grupos nos tocó enfrentarnos, allá en su casa perdimos, pero cuando vinieron aquí, les tocó perder. Creo que serán unas semifinales de mucha igualdad, al 50%”, dijo.

El lateral izquierdo sevillano formado en el Balonmano Montequinto resumió que en una “Final Four todo puede pasar, y es tan simple como tener un buen fin de semana y ser campeón de Europa". Sin embargo, más allá de la competición, lo cierto es que Antonio Serradilla, por su lucha, coraje, esfuerzo y manera de sobreponerse a los obstáculos, es seguramente uno de los grandes merecedores de ser campeón de Europa.