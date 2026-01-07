La atleta sevillana Maribel Pérez ficha por el equipo de Joma

La velocista sevillana Maribel Pérez es el nuevo fichaje del equipo de atletismo de Joma, anunció este miércoles la marca española de equipamiento deportivo.

Especialista en pruebas de velocidad, Maribel Pérez se ha consolidado como una de las figuras más prometedoras del sprint español en los últimos años al ser finalista en el Campeonato de Europa de Múnich y líder del relevo corto nacional en 2022, ha subrayado la firma toledana en un comunicado.

Asimismo, ha puesto de relieve que la atleta destaca "por su competitividad, regularidad y capacidad para rendir en grandes citas".

A lo largo de su trayectoria, Pérez ha logrado importantes hitos que consolidan su posición en la élite del atletismo, de manera que ha sido dos veces campeona de España absoluta en pista cubierta, tres veces campeona de España absoluta al aire libre, medalla de bronce en el Campeonato Iberoamericano o finalista y Top 8 en el Campeonato de Europa al aire libre, entre otros. EFE