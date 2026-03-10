Atlético y Real Sociedad tendrán 25.680 entradas para la final de La Cartuja

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) destinará 25.680 entradas a cada finalista de la Copa del Rey, según confirmó en la reunión operativa entre su presidente, Rafael Louzán, Miguel Ángel Gil, consejero delegado del Atlético de Madrid, y Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad.

"Vamos a aportar todo lo necesario para que se viva la final que todos queremos. Iniciamos aquí el camino que nos llevará a la gran final del 18 de abril en Sevilla", declaró Louzán antes de comenzar dicha reunión, celebrada este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), según los medios de la RFEF.

El 80% del aforo de La Cartuja, sede de la final, se repartirá entre los dos finalistas, de modo que cada uno recibirá 25.680 entradas de aforo general, una cifra ligeramente inferior respecto a las 26.031 que recibieron Real Madrid y Barcelona en la edición de 2025.

No ha trascendido el número de entradas de otras categorías, como VIP o para personas con diversidad funcional en silla de ruedas y sus acompañantes, que corresponderán a cada uno de los clubes. La RFEF se reserva el 20% del aforo restante.

Además, en la reunión operativa se confirmó también la ubicación de las zonas de aficionados en Sevilla. La del Atlético de Madrid estará en el aparcamiento de Las Moreras, junto al parque del Alamillo; la de la Real Sociedad, en la avenida de Carlos III, junto al apeadero de La Cartuja.

La final de la Copa del Rey se disputará el sábado 18 de abril a partir de las 21.00 horas (y el Atlético de Madrid ejercerá de local al ser el club con la fecha de fundación más antigua. Será la segunda vez que estos dos equipos se vean las caras en el partido por el título copero. La primera fue en 1987 y vencieron los donostiarras en los penaltis.

En España, todos los aficionados y aficionadas al fútbol podrán seguir en directo la gran final a través de la retransmisión televisiva de La1, Movistar Plus+, ETB y TV3. Como club cuya fecha de fundación es anterior, corresponderá al Atlético de Madrid ejercer como local y la Real Sociedad como visitante.