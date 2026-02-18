La final de la Copa del Rey se jugará el sábado 18 de abril a las 21:00 horas en La Cartuja

La cuenta atrás para la gran cita del fútbol español ya está en marcha. La Real Federación Española de Fútbol ha confirmado que la final de la Copa del Rey 2025-26 se disputará el sábado 18 de abril a las 21.00 horas en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. La decisión implica un ajuste sobre la fecha prevista inicialmente, que era el 25 de abril.

El cambio no es menor. Ese fin de semana coincidía en la capital andaluza con la tradicional Feria de Abril, uno de los eventos más multitudinarios del calendario sevillano. Además, en Jerez de la Frontera se celebra el Gran Premio de España de MotoGP, otra cita de enorme impacto turístico y logístico en la comunidad. La acumulación de acontecimientos llevó a la Federación a replantear la agenda y adelantar la final una semana.

De este modo, Sevilla volverá a acoger por séptima vez consecutiva el partido decisivo del torneo del KO, consolidando al Estadio La Cartuja como sede estable de la final. El recinto hispalense se ha convertido en escenario habitual de esta cita, con una organización ya rodada y una infraestructura adaptada a eventos de máxima afluencia.

En el plano deportivo, la final aún no tiene protagonistas confirmados. Las semifinales encaran su tramo decisivo tras los partidos de ida. El Atlético de Madrid dio un golpe de autoridad al imponerse 4-0 al FC Barcelona en el Metropolitano, mientras que la Real Sociedad logró una valiosa victoria por 0-1 frente al Athletic Club en San Mamés.

Los encuentros de vuelta resolverán la incógnita. El duelo entre Barcelona y Atlético se disputará el martes 3 de marzo en el Camp Nou, mientras que la eliminatoria vasca se decidirá un día después en Anoeta. Hasta entonces, la expectativa crece en torno a una final que, una vez más, apunta a convertirse en uno de los grandes acontecimientos deportivos de la temporada.

Ese mismo sábado 18 de abril también está previsto un compromiso internacional de la selección femenina, que afrontará un partido de clasificación para el Mundial de 2027 ante Ucrania. El horario de ese encuentro aún no está confirmado, aunque podría fijarse en torno a las 16:00 horas, lo que configuraría una jornada intensa para el fútbol español.

Con la fecha ya cerrada, Sevilla se prepara para volver a situarse en el epicentro del fútbol nacional. La final de la Copa del Rey ya tiene día y hora; ahora sólo falta conocer a los equipos que lucharán definitivamente por levantar el trofeo en la capital andaluza.