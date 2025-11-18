Finales de la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja: seis partidos en cinco años para reescribir la historia del torneo del KO en Sevilla

El Estadio de la Cartuja ha acogido desde que se inaugurara en 1999 ocho finales de la Copa de Rey, seis de ellas en los últimos cinco años gracias al contrato firmado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con la Junta de Andalucía. Este lunes 17 de noviembre se ha hecho público que el recinto acogerá también el partido más decisivo de la competición copera hasta 2028, alargando así un ciclo exitoso como sede desde que se revitalizara el llamado torneo del KO con un nuevo formato mucho más emocionante que lo democratiza y fomenta las sorpresas.

Durante las últimas ediciones, el estadio, remozado y mejorado para el fútbol desde hace unos meses, y ahora feudo temporal del Real Betis Balompié por la remodelación del Benito Villamarín, ha acogido finales para todos los gustos: prórrogas, penaltis, goleadas, con público, sin público... Todo un lustro plagado de hitos, como un derbi vasco que supuso la final de la edición más larga de la historia, y el levantamiento del título tercer título de la Real Sociedad, primero en 23 años; la también tercera Copa del Betis 17 años después; que el Athletic Club de Bilbao, antiguo rey de la competición, perdiera dos finales en menos de 15 días para tres años más tarde proclamarse campeón finiquitando una maldición de 40 años; o su hasta ahora último episodio, todo un Clásico del fútbol español con remontadas y decantado en la prórroga.

Athletic Club de Bilbao - Real Sociedad (edición de 2020, 3 de abril de 2021)

Illarramendi recibe la Copa del Rey de manos de Felipe VI. / Antonio Pizarro

Se trata de la primera edición del torneo con el actual formato, que le dio un giro a la competición, disputándose desde entonces a partido único, hasta las semifinales, en casa del equipo de inferior categoría, o del primero en salir en el sorteo en caso de compartir división. La Copa del Rey 2020 fue la primera de la pandemia del coronavirus, cuya final, que ya estaba decidida justo antes de que estallara la crisis sanitaria mundial, se tuvo que disputar a puerta cerrada un año después, el 3 de abril de 2021. Esta medida sanitaria fue una verdadera faena para las aficiones de ambos finalistas, el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad, que tuvieron que ver por televisión todo un derbi vasco con un historico título en juego. Finalmente, la Real volvió a levantar el título copero 23 años después, su tercero, gracias a un gol de Oyarzabal en el minuto 62 de penalti. Como anécdota, los aficionados txuriurdines ni siquiera pudieron festejar el título en la calle porque en el País Vasco se había retomado el toque de queda a las 22:00 para evitar contagios.

FC Barcelona - Athletic Club de Bilbao (2021, 17 de abril)

Messi levanta la Copa en presencia del rey Felipe VI, protegido con un mascarilla. / Efe

La final de la Copa del Rey 2021 supuso un doble hito: por primera vez se jugaban dos finales del torneo en menos de 15 días y las dos las perdía el mismo equipo, el Athletic Club de Bilbao. El encuentro se disputaba el 17 de abril de nuevo a puerta cerrada y el conjunto entrenado por Marcelino García Toral, que ya venía tocado por la dura derrota en la anterior cita, perdió su doble oportunidad encajando una contundente derrota ante el FC Barcelona (0-4). Los leones aguantaron bien el envite hasta la segunda mitad, en la que en menos de 15 minutos, entre el 60 y el 72, se deshicieron en un póker de goles. Griezmann, De Jong, y Messi, por partida doble, agravaron la depresión copera de los vascos y marcaban La Cartuja por entonces como un escenario negro para los rojiblancos.

Real Betis - Valencia CF (2022, 23 de abril)

Los jugadores verdiblancos, con Joaquín a la cabeza, levantan la Copa. / Antonio Pizarro

La tercera final acogida por el Estadio de la Cartuja sería una de las más especiales de este ciclo: primero, por la vuelta de los aficionados a las gradas y, segundo, porque uno de los aspirantes era el local Real Betis. Para colmo, era la primera oportunidad de los verdiblancos de ganar un título en 17 años, desde que lograran su segunda Copa del Rey ante Osasuna en 2005. Enfrente del equipo de Manuel Pellegrini, en su segunda temporada como entrenador del club, estaba el Valencia del Bordalás. Precisamente, el equipo che había sido el campeón copero en la última final disputada fuera de La Cartuja, que no en Sevilla, dando la sorpresa ante un todo un Barcelona (1-2) en el Benito Villamarín, por entonces a las órdenes de Marcelino. Los heliopolitanos acabaron adjudicándose la Copa en los penaltis tras acabar los 90 minutos y la prórroga 1-1. Borja Iglesias, en el 11, y Hugo Duro, en el 30, hicieron los tantos en la primera mitad. El canterano Juan Miranda lanzó el penalti definitivo para la gloria verdiblanca en la tanda. Tercer título copero, este levantado por el capitán Joaquín, e historia en el que ahora es su sede temporal durante las obras del nuevo Benito Villamarín.

Real Madrid FC - CA Osasuna (2023, 7 de mayo)

Rodrygo bate a Sergio Herrera. / Antonio Pizarro

La Copa de 2023 supuso una oportunidad histórica para un club modesto como Osasuna, que alcanzaba de nuevo la final 18 años después tras perderla ante el Betis, curiosamente vigente campeón y del que se vengó en esta edición. El rival era el todopoderoso Real Madrid de Carlo Ancelotti, que se había proclamado campeón de la Champions League contra todo pronóstico el año anterior. Los blancos, casi un década después, terminaron celebrando su vigésimo título copero en La Cartuja gracias a dos goles de Rodrygo Goes en el minuto 2 y en el 70. Lucas Torró llegó igualar el encuentro en el 58, pero los rojillos se tuvieron que conformar otra vez con el subcampeonato.

Karim Benzema levanta la Copa del Rey. / Antonio Pizarro

Athletic Club de Bilbao - RCD Mallorca (2024, 6 de abril)

Los jugadores del Athletic celebran penalti definitivo marcado por Berenguer. / EFE

La quinta final de La Cartuja reescribió la historia del fútbol español y del Athletic Club de Bilbao, que se terminó reconciliando con Sevilla al adjudicarse la Copa del Rey 40 años después. Los leones, con un desplazamiento apabullante de 80.000 aficionados, hicieron valer su superioridad en las gradas y en la ciudad hispalense venciendo en los penaltis al Mallorca, que alcanzaba su cuarta final copera, primera en 21 años después de proclamarse flamante campeón en 2003. En una emocionante final, el Athletic Club sufrió para hacer valer su favoritismo. Dani Rodríguez adelantó a los bermellones en el 21 y Oihan Sancet empató en el 50. El marcador ya no se movería en más de 70 minutos y los de Ignacio Valverde se adjudicaron su 24ª Copa del Rey tras marcar Berenguer el tanto definitivo en la tanda. Los rojiblancos rompían así su maldición copera y lograban sacar de nuevo la tradicional Gabarra, 40 años varada.

FC Barcelona - Real Madrid CF (2025, 26 de abril)

Kounde y sus compañeros celebra el tanto del título azulgrana. / Antonio Pizarro

La pasada Copa del Rey tuvo como colofón el primer Clásico del fútbol español en el formato actual. El Estadio de la Cartuja cerraba su hasta ahora contrato como sede de seis finales por todo lo alto, con todo un FC Barcelona-Real Madrid CF. Una final que no se daba desde hace 11 años, cuando los blancos, a las órdenes de Carlo Ancelotti en su primera etapa, se adjudicaron el título con goles de Ángel Di María (11) y Gareth Bale (85) ante el Barça del argentino Tata Martino, que había igualado la final con un gol de Bartra (68).

El Madrid, de nuevo con el italiano en el banquillo, ya con su marcha a final de temporada como un secreto a voces, encaraba la final ante el sorprendetemente resucitado Barcelona por Hansi Flick como una oportunidad para salvar en parte una temporada aciaga y decepcionante con tres duras derrotas ante su eterno rival. Ambos equipos tuvieron el lujo de estrenar la remodelación del recinto, ahora un estadio con mucho más empaque futbolero con la consecución de la eliminación de la pista de atletismo y el acercamiento de las gradas a pie de césped. En una excepcional primera mitad, los azulgrana se adelantaron por medio de Pedri (28) y desbordaron a los madridistas, que parecían encaminados a encajar impotentes otra dolorosa derrota en un Clásico.

Sin embargo, en la segunda mitad los blancos se sobrepusieron y llegaron a remontar con tantos de Mbappe (70) y Tchouameni (77). Cuando el título parecía escapárseles a los catalanes, un pase de Lamine Yamal a la espalda del lesionado Rudiger fue aprovechado por Ferran Torres (84) ante la mala salida de Courtois para hacer el empate que encaminaba la final a la prórroga. Luego, en el 116, Kounde aprovechó otro error madridita para desatar la locura y sentenciar la 32ª Copa del Rey para el Barcelona en una de las finales más emocionantes disputadas en el coliseo cartujano.