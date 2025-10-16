El Bádminton Rinconada visita al Cartagena con escasas opciones

La nueva realidad del Bádminton Rinconada no es fácil, pues los de Antonio Molina comienzan a comprender que este año tendrán que apretar si quieren no pasar demasiados apuros en una Liga TOP10 IBERDROLA donde el 4º y 5º de cada grupo jugarán un fatídico play-out por la salvación. Tras la derrota en casa ante Huesca, habrá que remontar en la tabla para tratar de quedar en una zona tranquila.

En esta ocasión, el rival no es el más idóneo. Y es que este domingo visita al Club Bádminton Cartagena a partir de las 11:00 horas, en un encuentro donde revivirá los Play Off de Semifinales disputados en la pasada temporada, donde cayó derrotado por un claro 5-2. Aunque no llegan ambas plantillas en las mismas condiciones que las vividas en las semifinales del pasado mayo, el Rinconada debe comenzar a enderezar su mal comienzo frente al Club Bádminton Huesca que salía victorioso de su visita al Fernando Martín y no meterse en la terrible lucha por los puestos peligrosos del grupo.

Los sevillanos, que no tienen mucho margen de maniobra, parten con pocas posibilidades de hacerse con el triunfo, pero la declaración de intenciones del equipo es dar la mejor imagen posible y aprovechar las oportunidades para sumar cada punto, que se antoja como oro. El técnico rinconero anda perfilando el mejor plantel posible para hacer frente a la nutrida plantilla cartagenera, plagada de jugadores nacionales de primer orden y un ramillete de extranjeros de máximo nivel europeo.

La expedición saldrá el próximo sábado para descansar en Cartagena y llegar en las mejores condiciones posibles a la disputa de los tres puntos. A falta de algunas gestiones, la intención del técnico es tener en Cartagena a los mejores jugadores con los que cuenta en la actualidad la primera plantilla, aunque sin duda tendrá que completar la misma con jugadores del filial.

Antonio Molina argumentaba en la previa: “Todos sabemos la nueva realidad que nos ha tocado vivir este año y a lo que aspiramos. Lo mejor es afrontarla cuanto antes y saber que luchamos por no pasar apuros en este exigente grupo. Vamos a tratar de poner las cosas difíciles a Cartagena y sobre todo luchar por un marcador ajustado, gane quien gane. Aquí cada victoria cuenta y será importante no encajar una derrota abultada porque nos complicaría más las cosas si cabe.

El encuentro será retransmitido por las cámaras de FESBA, a través de su canal de Youtube.