El Club Bádminton Rinconada empieza con derrota (2-5)

Día 1 de la nueva realidad. El Club Bádminton Rinconada sufrió un severo correctivo ante el CB Huesca La Magia, un recién ascendido de la Primera Oro pero con un plantel muy sólido y que luchará por meterse en las semifinales del campeonato. Los de Antonio Molina ya han dado buena prueba de lo que espera una temporada que puede ser demasiado larga y donde el objetivo es claramente salvar los muebles para no pasar apuros.

En el dobles mixto, la pareja formada por Alejandro Ramírez y Marta Molina (Rinconada) se midió a Susanna Barbara Anne Ogden y Natxo Cervelló (Huesca). Fue un partido vibrante, con alternancia en los parciales. Finalmente, la dupla visitante se llevó el triunfo por 3-2 (8-11, 10-11, 11-8, 11-3, 5-11).

En cuanto al dobles femenino, las británicas Leona Lee y Miu Lin Kirby (Rinconada) se enfrentaron a Susanna Ogden y Tashvi Prashant Parab (Huesca). A pesar del esfuerzo sevillano, la solidez de las visitantes se impuso en cuatro juegos: 1-3 (11-7, 8-11, 9-11, 7-11). En un choque de gran nivel, Juan Manuel Fernández y Ernesto Baschwitz (Rinconada) cayeron ante Alejandro Gállego y Gonzalo Isabal (Huesca). El partido se decidió en tres sets muy igualados: 0-3 (10-11, 9-11, 10-11).

En cuanto a los individuales masculino y femenino número 2 la suerte fue dispar. La joven Leona Lee (Rinconada) brilló frente a Tashvi Prashant Parab (Huesca). En un duelo largo y reñido, Lee consiguió imponerse en cinco sets: 3-2 (11-8, 11-9, 8-11, 10-11, 11-7), sumando un valioso punto para el equipo andaluz mientras que el duelo de Alejandro Ramírez (Rinconada) contra el jugador oscense Natxo Cervelló estuvo más igualado. Fue otra batalla a cinco mangas, pero Cervelló se mostró más sólido en los momentos decisivos, llevándose la victoria por 2-3 (9-11, 5-11, 11-9, 5-11).

Misma suerte corrieron los rinconeros en los individuales uno, donde mientras que la británica Miu Lin Kirby (Rinconada) dio una gran exhibición frente a Sonia Martínez (Huesca) con un juego firme y preciso, por el que se llevó el triunfo en cuatro mangas por 3-1 (11-5, 9-11, 11-9, 11-3), sumando el segundo punto para el conjunto sevillano. Ernesto Baschwitz se desinfló tras comenzar el primer set por delante para poner el definitivo 2-5 para los visitantes.

Tras el encuentro, Antonio Molina valoraba la derrota: “Este año estamos sujetos a la obligación de ser precisos y casi no fallar, porque vamos con un equipo muy justo donde los detalles nos penalizan. Las penurias económicas que sufrimos nos siguen dando dolores de cabeza. Será una temporada larga y lo que hemos visto hoy es lo que nos espera. Seguiremos trabajando para cumplir nuestro objetivo de mantenernos en División de Honor”.