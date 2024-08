Bádminton | La lesión de Carolina Marín a las puertas de la final, el momento más triste de los Juegos de París

París/Carolina Marín ha protagonizado una de las imágenes más impactantes de los Juegos Olímpicos de París en su semifinal contra la china He Bing Jiao. La onubense ganaba por 21-14 en el primer set y dominaba por 10-5 en el segundo con un juego más que convincente cuando su rodilla derecha volvió a dejarla maltrecha en un salto para rematar un volante de su rival. Su pierna se dobló hacia fuera en la caída e inmediatamente se echó al suelo con un gesto de dolor que sembró la preocupación en toda la expedición española.

Estaba claro que ahí se había roto algo, aunque la jugadora, con la final prácticamente en puertas, trató de seguir minutos después. Sin embargo, se vio que era imposible, que su cojera era evidente y que no podía continuar en el partido. Dos puntos después, Carolina Marín rompía a llorar y se retiraba del partido.

Incluso su rival, He Bing Jiao, la número seis del mundo, se interesaba por el estado de la jugadora española que soñaba con revalidar el título olímpico que ya consiguiera en Río en 2016. La china estaba también desorientada con la situación y trataba de consolar a una Carolina Marín que no podía recibir ningún apoyo después de volver a sufrir una lesión en el momento más inoportuno.

A las puertas de los Juegos Olímpicos de Tokio, que finalmente se celebraron en 2021 por la pandemia, Carolina Marín se rompió el ligamento cruzado y los meniscos de la rodilla izquierda. Fue, concretamente, en mayo de 2021 y sucedió durante un entrenamiento. "Me rompí el ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, pero en la rodilla izquierda me rompí el ligamento cruzado anterior y dos meniscos, por lo que la rehabilitación fue muy diferente", explicaba Marín respecto a sus dos lesiones de rodilla.

“A veces tu cuerpo te detiene”, agregó en otra entrevista la espectacular jugadora onubense, la mujer que entró en el olimpo de este deporte del bádminton dominado principalmente por las asiáticas.

Las imágenes de los aficionados españoles que estaban presentes en el partido en París eran desoladoras. Muchos de ellos habían viajado expresamente desde Huelva para seguir el camino de Carolina Marín hacia un nuevo oro olímpico y no podían creerse lo que había sucedido.

Posteriormente en la retransmisión de RTVE comentaron que tras una primera exploración médica parece posible que se haya roto el ligamento cruzado anterior.

"Carolina está hundida, está hundida. Creo que ha sido todo súper injusto, muy cruel, más que injusto. No tenemos palabras, no tenemos palabras para describir cómo ha sido, porque al nivel en el que había venido, como ha ido de menos a más a lo largo de la competición y con la determinación que estaba afrontando la semifinal, pues la verdad es que es muy duro. Es que me ha mirado y me ha dicho que me he roto. Ha sido cuando ha caído al suelo. Es una sensación que ella ya conoce. O sea que si Carolina ha dicho eso, es que es cierto. Ahora hay que valorar la lesión, hay que hacer las pruebas que se hacen de costumbre, estar tranquilos y aceptar lo que hay. Eso, que no es justo, que creo que Carolina se merecía acabar en unos Juegos Olímpicos, gane o pierda, pero disputándolos. Pero ha sido imposible. lo ha intentado y ya sabéis que lo intenta todo por eso no quepa la menor duda", comentaba su entrenador, Fernando Rivas, con posterioridad.