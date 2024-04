Alarcón da tranquilidad al baloncesto..., sólo hasta el verano

El Real Betis tiene un plan para el baloncesto. El problema es que el plan es el mismo que lleva propugnando, sin éxito, desde el 2016 cuando se hizo cargo del equipo: hacerlo sostenible.

Así lo expresó el CEO de la entidad heliopolitana, Ramón Alarcón, en Radio Sevilla de la Cadena Ser, que dio cierta tranquilidad para acabar la temporada aunque más allá existen tras sus declaraciones las mismas dudas de siempre: "Todo el mundo sabe que el baloncesto profesional es deficitario. Nosotros entramos ahí con una idea inicial de que de parte de las administraciones íbamos a tener un apoyo mayor y finalmente no fue así. No es una crítica, entiendo que cada administración habrá decidido que tenía otras necesidades por la pandemia o lo que sea. Nuestro plan estratégico contempla tener secciones sostenibles financieramente y por eso buscamos la solución de venderlo y éste ha sido el primer año en que hemos obtenido ingresos y no gastos con el baloncesto", indicó el dirigente bético antes de referirse a Carlos Lazo, implicado en una presunta estafa en México: "Este señor que compró el equipo tiene una situación litigiosa compleja en México y lo que garantizo es que el club tiene presupuesto para acabar la temporada de manera tranquila, normal y compitiendo como lo está haciendo. Cuando llegue el verano, volveremos a ver en qué situación estamos y qué solución se le da al baloncesto con la idea de que las secciones, como digo, sean sostenibles financieramente. Tendremos que buscar la forma de hacerlo sostenible", remarcó el directivo bético, que no hizo más que incidir en una idea repetida desde 2016 y que jamás logró implementar en siete años de gestión. Por ello, pensar que en verano el baloncesto será sostenible es una quimera, lo que genera más incertidumbre al futuro del baloncesto en Sevilla.

En octubre del pasado años, antes del inicio de la liga, se cerró la venta del equipo al conglomerado mexicano XOY, que adquirió el 99,9% de las acciones que tenía el Betis y que le fueron traspasadas por la simbólica cantidad de un 1 euro, por lo que habría que preguntarse de qué habla Alarcón cuando dice que éste ha sido el primer año en el que se ha obtenido ingresos y no gastos con el baloncesto. ¿Qué ingresos le ha generado al Betis el baloncesto?

En enero explotó en México el caso YOX Holding con denuncias por un presunto fraude por el que Lazo es investigado y han sido embargadas varias propiedades al grupo empresarial. Como un castillo de naipes todo el conglomerado se derrumbó, cayendo también los equipos que Lazo tenía en el país azteca y desde hace unas semanas los problemas financieros llegaron a Sevilla con el despido de cinco trabajadores y el corte del pívot Wembi.

Este sábado el equipo, asentado en el noveno puesto de la LEB Oro, el último que da acceso a disputar los play off, juega en Oviedo (17:00) con el objetivo de alargar su buena dinámica de resultados con la que lleva siete triunfos en los últimos nueve partidos.