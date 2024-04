Betis Baloncesto: Líneas de crédito y despidos para llegar al final de temporada

Los despidos producidos la pasada semana (tres trabajadores de oficina, un preparador físico, un fisioterapeuta y Wembi, con el que se alcanzó un acuerdo para rescindir su contrato) en el Betis Baloncesto estaban encuadrados en un plan de viabilidad para poder acabar la temporada, una vez que XOY dejó de cumplir con los compromisos económicos adquiridos, según explicó Armando Guerrero, director deportivo.

El dirigente, sin embargo, dejó cuestiones en el aire, como que hablara de que el grupo mexicano ha dejado de cumplir con esas obligaciones contractuales y que el Real Betis no haya alzado la voz, asegurando incluso a mitad de febrero que estaba "vigilante". "Con nosotros ha cumplido en tiempo y forma. Desde que saltó este caso ha seguido haciendo aportaciones al de baloncesto y ha reforzado el equipo. Estamos vigilantes por el posible daño reputacional, pero por ahora no ha incumplido nada", aseguraban desde la planta noble del Benito Villamarín. No en vano, si el acuerdo incluía cláusulas en las que la propiedad regresaría a Heliópolis si XOY no cumplía económicamente como está haciendo, hasta el punto de que el canario señaló en Radio Marca Sevilla que se ha acudido a "líneas de crédito" para poder acabar la temporada, además de los recortes de personal.

"Toda la información que sale es a través de redes sociales y hay mucha desinformación", dijo pese a que los despidos en el baloncesto se comunicaron en un grupo de WhatsApp después de que uno de los afectados diera el primer paso anunciando su marcha, sin que se hiciera nada público ni ningún dirigente explicara personalmente la situación hasta ahora. "Hace más de un mes o cinco semanas que el dueño perdió el contacto con el club y dejó de cumplir los compromisos económicos que tenía con la entidad para pagar", dijo sobre Carlos Lazo, CEO de XOY, en paradero desconocido y buscado por la justicia mexicana por una presunta estafa de millones de euros a miles de personas. "A partir de ahí intentamos hacer un plan de viabilidad para terminar la temporada. A través de líneas de créditos y trabajo diario se confeccionó un plan que el lunes pasado se tuvo que ejecutar tomando decisiones para poder acabar la temporada pase lo que pase y estemos donde estemos pagando a todo el mundo", señaló Guerrero.

"Que yo sepa en México no se toma ninguna decisión porque no hay nadie. Son decisiones del club. Hay mucha desinformación. Que si íbamos a vender a Joaquín..., que no sé quién se ha inventado eso. Es mentira, porque a él se le firmó tres años (la web del club publicó en su día que su vinculación era de dos años) y no es sólo una apuesta de presente sino también de futuro", indicó sobre una información veraz publicada por este periódico sin que le cuestionasen sobre ello explícitamente en la entrevista. La idea era traspasar al uruguayo para hacer caja, pero la lesión de Pablo Marín dejaba el juego exterior ya demasiado cojo. El internacional charrúa, como cualquiera con contrato en vigor, podría quedar libre en verano si el club no saliera adelante, una situación por definir cuando llegue el momento a la espera de si el Real Betis vuelve a incorporar al baloncesto a sus estructuras presupuestarias.

"Desde hace cinco semanas el club se preparó -pese a que el escándalo saltó en México en los primeros días de enero- para la posibilidad de que no se cumplieran los compromisos económicos y el lunes pasado llegó el momento de tomar decisiones en la parte deportiva y de oficinas. En el caso de Wembi teníamos tres pívots y dentro de la reestructuración es lo que encajaba deportiva y económicamente", explicó Guerrero, que tampoco citó a Sebastián Loreto, el CEO que dejó XOY en Sevilla a la hora encarar la situación actual: "Yo trabajo con el gerente deportivo, Miguel Ángel Jiménez, y es con quien hablo y trabajo mano a mano. Hay mucha incertidumbre a partir del 30 de junio, pero ahora el compromiso es terminar la temporada al mejor nivel que podamos ofrecer", aseguró.

Centrado en el momento actual, Guerrero dijo no saber nada de si el Real Betis dará el paso adelante llegado el momento: "Entiendo que hay temas contractuales que se me escapan. No sabría decir qué pasará. Yo sé cómo está el club ahora y el plan que hay para terminar la temporada apretándonos el cinturón. Somos ambiciosos y hay una posibilidad de acabar en play off y vamos a pelear por ello. Nos preocupamos de lo que podemos controlar".

La postura del Betis

"Todo el plan de viabilidad hecho, en el que todos nos hemos apretado el cinturón, es para poder cumplir con todo el mundo, no sólo plantilla, cuerpo técnico y oficina sino también con proveedores y quien haga servicios al club. Espero que todo el ruido que pueda haber ya sólo sea deportivo. Espero tener ya cierta estabilidad hasta el final de temporada. Entiendo que sí, que el Real Betis estará detrás, pero hay cosas y temas contractuales que se me escapan. Honestamente ahora me preocupa lo que me tiene que preocupar, seguir trabajando en el día a día y que todo el mundo dé el máximo que pueda y el club cumpla y que todo el mundo cobre", dijo Guerrero.

El Betis, desde su departamento de comunicación, apuntó este mismo martes que "hay una situación compleja con el propietario mexicano que se está evaluando". "El Real Betis Baloncesto SAD tiene presupuesto para acabar la temporada y seguirá siendo gestionado por sus ejecutivos", indicó de forma escueta.

El director deportivo destacó el "compromiso del vestuario" y destacó que pese a todo lo que está pasando "el equipo está bien y no ha ganado siete de los últimos nueve partidos de casualidad". Creo que vamos a seguir compitiendo bien, independientemente de ganar o perder. Ahora tenemos todos la esperanza de meternos en el play off y ya veremos después cuál es el siguiente paso. Hay que ir día a día, porque el equipo está bien a pesar de todos los problemas".