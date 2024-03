El temor ante un presupuesto agotado en el Betis Baloncesto

Las estructuras del Betis Baloncesto, bastante frágiles ante el vendaval que azota a la empresa matriz, la mexicana YOX Holding, sufrieron este lunes otro duro golpe con vistas al final de la temporada. Cinco trabajadores eran despedidos, algunos de ellos dentro del funcionamiento profesional de la primera plantilla, como un fisio, un preparador físico y los encargados de toda la comunicación específica del equipo de baloncesto. Eso, unido a las palabras de una fuente del máximo crédito, que aseguraba que el presupuesto se ha agotado, hacen que el final de la temporada sea bastante incierto.

La plantilla dirigida por el brasileño Bruno Savignani está cumpliendo con su cometido a lo largo de la segunda vuelta e incluso después de alguna huida sonada, como la protagonizada por el norteamericano Branden Frazier, fichado como verdadera estrella en los tiempos de vacas gordas del conglomerado mexicano XOY, se encuentra clasificada en los puestos que dan derecho a disputar las eliminatorias por el ascenso.

Eso, está claro, era una obligación para un equipo recién descendido desde la Liga Endesa, pero hay que tener en cuenta que el arranque de la temporada fue pésimo y estaba incluso muchísimo más cerca del descenso a LEB Plata que de ese objetivo, entonces quimérico, del ascenso. Ahora, con una plaza de extracomunitario libre, al no poder cubrirla por la falta de presupuesto, el equipo gana mucho más que pierde e incluso muestra un baloncesto agradable para sus sufridos aficionados.

Posibilidad La opción de una salida de Joaquín Rodríguez se planteaba para cubrir el presupuesto y entonces llegó la lesión de Pablo Marín, pero nada se puede descartar del todo

Pero la situación sigue siendo bastante incierta. Los rumores dentro de los propios clubes de la LEB Oro indicaban que el Betis Baloncesto no sólo no iba a poder realizar ningún desembolso económico para cubrir esa plaza de Frazier, sino que estaba más cerca de una venta de su gran estrella, el uruguayo Joaquín Rodríguez, que de otra cosa si llegaba una oferta realmente tentadora.

La lesión del base Pablo Marín, sin embargo, parece que paró esa nueva salida, aunque nunca se pueda descartar nada tajantemente, tampoco una entrada antes de que se cierre el plazo definitivamente al final de este mes de marzo. Pero dentro del club se insiste, con máxima preocupación, en que el presupuesto ya se ha agotado totalmente.

La situación en México sigue sin resolverse y el presidente, Carlos Lazo, continúa estando en paradero desconocido después de que se destapara todo el escándalo con XOY Holding al no poder hacer frente a unos compromisos con sus empresas de juegos y haber sido acusado de fraude por la Fiscalía de Jalisco. Todos sus equipos allí ya no pueden competir al haber sido abandonados a su suerte por un empresario que llegó a decir en su presentación que en México le había ido todo mejor que bien y que no iba a fallar precisamente aquí en Sevilla.

Cargos Ramón Alarcón, CEO del Real Betis Balompié, sigue figurando como presidente del consejo de administración del equipo de baloncesto

Dentro del grupo de whatsapp del club de baloncesto verdiblanco se conocía este lunes la salida de sus responsables y otra trabajadora hablaba sin tapujos de la situación que ya se sabe por parte de todos. "El panorama que ya se conoce, lamentablemente nos lleva a estar con esta situación (...). De momento lo que me comenta el club es que ante la situación que vivimos, se han tomado medidas por la viabilidad del equipo". Otra fuente reiteraba que el presupuesto se había agotado y dentro del Real Betis Balompié no existía ninguna respuesta ante las demandas de información por parte de algunos periodistas.

Diario de Sevilla ya apuntaba en anteriores informaciones que sigue figurando como presidente del consejo de administración del Betis Baloncesto el CEO verdiblanco, Ramón Alarcón, y cada vez parece la situación más comprometida. El Ayuntamiento quitó en el último partido cualquier vestigio de XOY en el parquet, aunque otras fuentes indican que eso aún está sujeto a algunos cambios en los próximos encuentros, si bien habrá que ver cuáles son.

La incertidumbre es total, pues, y habrá que ver cómo acaba la temporada para el equipo de la LEB Oro, el noveno clasificado a día de hoy. Las dudas, las preguntas sin respuestas, se acentúan mucho más fuera de las canchas que dentro.