Frazier se marcha del Betis Baloncesto antes de jugar con el CB Ourense

Nueva cita para el Betis Baloncesto en su afán por acercarse a los puestos de la zona que da derecho a jugar las eliminatorias por el ascenso. Visita San Pablo el Club Ourense Baloncesto (20:30), precisamente el equipo que establece el corte con los nueve primeros clasificados y sería importante un triunfo para el cuadro entrenado por Bruno Savignani para recortar las diferencias. El problema estará en la ausencia de Frazier en el bando local tras haber decidido finiquitar su etapa como jugador bético.

El Betis Baloncesto jugaba su partido más coral justo siete días antes en el triunfo con el Amics Castellò y eso lo condujo a una clara victoria. Sin embargo, este equipo está condenado a los movimientos en su plantilla y no sería extraño que se vayan produciendo novedades en estos días si la situación del Grupo XOY no acaba de resolverse en el aspecto financiero.

Pero a la espera de ver el roster definitivo en esta cita contra los orensanos, lo cierto es que durante el jueves había doce jugadores inscritos en la lista oficial de la Federación Española de Baloncesto y el único que no figuraba en ella era precisamente el canterano Pablo Marín, mientras que el resto sí estaba en la plantilla que está a las órdenes de Bruno Savignani. Al final, quien no jugará es Frazier tras marcharse por decisión propia.

Precisamente el entrenador brasileño apuntaba en la rueda de prensa previa que "las victorias son importantes, pero éstas ya pertenecen al pasado. Ahora nos enfrentamos a un equipo muy duro, que viene haciéndolo muy bien desde el inicio de la competencia. Estamos muy enfocados hacia otro paso adelante para lograr lo que tenemos previsto en toda la competición".

Bruno Savignani "Nos enfrentamos a un equipo muy duro, que lo viene haciendo muy bien desde el principio"

En esa comparecencia ante la prensa, no quiso despejar ninguna incógnita sobre los jugadores disponibles Savignani, incluso ni siquiera adelantó si Hanzlík ya se había recuperado de sus molestias físicas y todo lo dejó pendiente del último entrenamiento.

El plan de juego ante este rival, el Ourense, pasa para su entrenador por empezar muy fuerte defensivamente para después ir encontrando las soluciones pertinentes en el ataque, algo para lo que cree que está capacitado de sobra su equipo por el arsenal de jugadores de los que dispone. "Es más difícil cambiar el chip en el plano defensivo que ofensivo", apuntaba Savignani.

Está claro que será fundamental el equilibrio para superar el escollo que supone un Ourense que ya se impuso en la primera vuelta por 84-83 en un partido que estuvo en muchas ocasiones en las manos de los verdiblancos, pero que se empeñaron en perderlo con sus propios fallos, algo que era bastante habitual en aquellas fechas.

El Club Baloncesto Ourense tiene al croata Ivica Radic como su mejor anotador. Con 2,08 promedia 12,4 puntos por partido, además de 6,8 rebotes. También destaca el alero lituano Mindaugas Kacinas.

Eso sí, el Betis Baloncesto actual, sobre todo si mantuviera a todos sus primeros espadas y no perdiera a ninguno, como se especulaba en la jornada previa a esta cita con los gallegos, es un equipo con mucha más fortaleza, con un plantel de jugadores en el que todos aportan. La cuestión es que estén los mismos del viernes pasado, algo que parece que no sucederá. ¿Frazier? Ya no estará al frente del equipo por decisión propia. Un jugador que sí había aportado, y mucho, deja el Betis Baloncesto.