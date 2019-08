Albert Oliver: "¿El jefe? Intentaré ayudar, como siempre"

A pesar de su veteranía, Albert Oliver mantiene intacta su ilusión por el baloncesto. Y en Sevilla, en esta etapa en el Coosur Real Betis, pretende seguir disfrutando de algo que es más que un trabajo. "Es mi hobbie también, es lo que me gusta. Venir aquí es un paso más en mi carrera", comentó el base, que el pasado mes de junio cumplió 41 años.

Oliver es uno de los nueve fichajes que ha realizado el Coosur Betis este verano. Una plantilla renovada casi por completo, pero que apunta maneras: "Creo que tiene buena pinta sobre el papel, pero eso hay que plasmarlo en la pista. Estamos haciendo un buen equipo y estamos en pretemporada, todos debemos ponernos a tono para el inicio de Liga. Creo que podemos hacer cosas buenas", expresó esperanzado el base de Tarrasa.

Por su experiencia, Oliver está llamado a ser uno de los líderes del vestuario. "Intentaré ayudar a todos. A Sipahi, a los escoltas, a los aleros, a los interiores... Pero debe ser recíproco. Tengo la suerte de jugar a un deporte en el que siempre se puede mejorar, aunque con mi edad, físicamente ya voy para atrás. Pero intentaré aprender de ellos también", explicó Oliver. "¿Ser el jefe? Intentaré ser lo que he sido hasta ahora. No me gusta ser el jefe de nadie. Aquí somos mayores de edad y cada uno sabe qué debe hacer. Va con mi persona el intentar ayudar a la gente a mejorar, a moverse dentro de la pista. Ya lo hice en Gran Canaria, en Joventut, en Estudiantes... Creo que va con mi persona. Pero no me llena de responsabilidad", apuntó motivado.

¿Estaba destinado Oliver a jugar como local en San Pablo después de tantísimas exhibiciones en el bando opuesto? "Nunca se sabe", respondió. "Al final, con los años, la vida da muchas vueltas. Ahora estoy encantado de estar aquí", aseguró antes de recordar las muchas veces que la afición le ha recordado su canasta imposible con el Manresa: "Unas cuantas, sobre todo después de anunciarse el fichaje. Fue un gran recuerdo, aunque al final no sirvió para salvarnos".

Precisamente entiende Oliver que por sus manos pasa la posibilidad de atraer a más gente para convertir San Pablo en un fortín. "Si la gente está contenta, si ganamos, si ven nuestro compromiso... pues vendrán. Pero lo que tengo claro es que los que vengan estarán volcados con su equipo", aventuró.