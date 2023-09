Almazán, el capitán que nunca se fue está de vuelta en el Betis Baloncesto

La grave lesión de Magassa, además del perjuicio para el chaval, que vuelve al romperse el cruzado, obligaba al Betis Baloncesto a hacer un doble movimiento. De un lado tenía que firmar un alero y, por otro, necesitaba cubrir la plaza de jugador de formación. El 2x1 tiene un nombre propio ya conocido: Pablo Almazán.

El capitán cumplirá de esta manera su sexta campaña consecutiva de verdiblanco desde que llegara en el verano de 2018 en el faraónico proyecto para regresar a la ACB con los mejores jugadores que habían pasado por la LEB Oro. El presupuesto de entonces triplicaba al actual, como poco, pero el granadino siempre dejó claro que le gustaría seguir con un proyecto serio.

Evidentemente esperó alguna opción ACB. Ser cupo te abre muchas puertas, pero nada cuajó y el destino pareció unir de nuevo los caminos de Almazán y el Betis, condenados a entenderse.

No destacó el capitán por sus grandes números, pero es de esos jugadores que cualquier entrenador quiere tener a su lado por lo que aporta en la cancha, los entrenamientos y en el vestuario. Y en LEB Oro, una categoría que conoce bien, puede ser de nuevo una pieza importante con un físico que como alero le permitirá ganar muchos duelos ante rivales de menor tallaje.

"Estoy muy contento de volver al club, aunque siento que no me fui. Tengo ganas de empezar a construir, trabajar y conocer a los compañeros. Quiero ayudar en todo lo que necesite el equipo. Hay que empezar a construir lo más rápido posible para ser un bloque sólido y competitivo", indicaba Almazán, que agosto afirma en Ideal de Granada: "Es una afición sacrificada que sigue apoyando en las malas siempre que les escuches y les trates bien. Y creo que es lo que necesitan, que se les trate bien". A dos semanas de empezar la liga no hay campaña de abonados. Hay cosas que nunca cambian.

Siempre dijo que le gustaría seguir y ayudar en LEB de nuevo y el problema no era sólo económico. "Lo siento como mi casa, pero los objetivos deportivos no están muy marcados y yo por mucho que lo quiera y les vaya a poyar siempre en lo que pueda, estoy abierto al mercado. Me gustaría seguir, pero no a cualquier precio. ¿Les animaré y ayudaré? Como el que más, pero soy un profesional y así es este negocio. A veces el corazón va por un lado, pero el sentido común va por otro. Yo voy a hacer todo lo posible por seguir, pero no sé qué va pasar", afirmaba sobre su futuro con un club sin un proyecto definido: "La situación no es la que me gustaría, claro, y el presupuesto va a bajar, pero es el momento de sumar entre todos. Pensábamos que al descender el objetivo sería subir y el club ya ha dicho que no será así seguramente. Es una mierda, porque Sevilla merece un equipo que, si no está en ACB, al menos luche para ello". Queda saber si su regreso se debe más a que ahora hay un proyecto serio que antes no existía o una situación de mercado en la recta final antes del inicio de la temporada, después de realizar la pretemporada con el Casademont Zaragoza.