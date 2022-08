Berdi Pérez: "Ha sido difícil la renovación de Evans, pero el equipo aún no está cerrado"

El director deportivo del Betis Baloncesto ha atendido este jueves a los medios oficiales de club para hablar, entre otras cosas, sobre la continuidad de Shannon Evans, que, en palabras del propio Berdi Pérez, "difícil ha sido, pero tengo que decir que ha habido otras y alguna que falta que también lo están siendo. Posiblemente por tratarse de un jugador que ya ha estado aquí y que además ha jugado a un nivel muy bueno, se había colocado en un mercado muy apetecible. El Betis, como entidad, ha hecho un buen esfuerzo, pero también lo ha hecho el jugador. Ha habido una voluntad de ambas partes. Si no hubiera habido esa comunión, habría sido imposible".

Del mismo modo, Pérez aseguró que llevan trabajando todas las cosas "desde el siguiente día de acabar la temporada, no sólo la de Shannon. También lo de Bertans ha sido un trabajo muy largo en el que hemos contado con la voluntad del jugador para quedarse. Ha hecho un esfuerzo. En el caso de Shannon ha sido una elaboración de ir cociendo poco a poco. Hemos estado ahí aguantando, hasta el último segundo, la posibilidad de que, si se daban todas las circunstancias, Shannon tuviera espacio en el equipo. El club ha sido muy coherente dentro de su capacidad y ha hecho un esfuerzo para que esa situación tuviera reflejo en el equipo".

Asimismo, también ha hablado de los números del jugador estadounidense en la pasada temporada haciendo que el baloncestista se convirtiera en uno de los héroes de la permanencia: "Shannon hizo estas cosas por su capacidad, porque se entrena al 300%, pero también he de decir que pudo hacerlo gracias a que había un equipo alrededor de él con todo el mundo sumando. Había un grupo que ayudaba y facilitaba que todo esto se diese. Evidentemente, ya todo el mundo lo conoce mejor, pero lo más importante es que además de Shannon habrá una serie de jugadores que ayudarán a que hagamos un equipo para competir en una liga dificilísima, la más dura de Europa. El año pasado estuvimos muchas jornadas en la última posición, pero creímos en nosotros. Hicimos un trabajo de club de mucha solidaridad y solvencia. Los jugadores nunca tiraron la toalla y eso hizo posible que lográsemos la mejor clasificación de los últimos cinco años".

Berdi quiso apuntalar que "nunca soy ni muy positivo ni negativo, sino de ir viendo la evolución de las cosas. La información que tenía era del propio jugador, que estaba encantado. Se ha encontrado feliz, muy integrado en el club y la ciudad. Ése era un elemento importante para que, si se daban las circunstancias en el futuro, pudiésemos llegar a un acuerdo". Así, añadió que él "sabía que en todo momento ha estado en el mercado en toda Europa, pero también que, si había alguna posibilidad, ésa se iba a dar. No ha sido fácil, como es normal, como no es fácil con otros jugadores, porque tenemos el condicionante de que no jugamos competición europea ni contamos con uno de los presupuestos más boyantes de la ACB, pero en cambio somos un club con voluntad de crecer, con una ambición de ser cada vez mejores".

En lo que respecta a la planificación de la próxima temporada ha asegurado que no parten totalmente de cero, aunque realmente sea así: "Hemos tenido la suerte de conseguir una continuidad de jugadores que ya estaban. Al entrenador ya lo conocen, conocen su estilo de juego y hay factores ya trabajados. Pero empezamos de cero como todos los equipos. Ahora empieza la temporada 2022-23, con todos los equipos reforzándose a niveles máximos y por esto la Liga ACB es la más exigente de todas las ligas de Europa".

En lo que respecta a B.J. Johnson, el primer fichaje del Betis Baloncesto, dijo que "él quedó gratamente impactado de lo que es el Betis de canasta y su entorno social. Y tenía interés en quedarse. Estaban los turcos queriéndolo fichar y como lo tuvimos claro, entendimos que era el primer fichaje que podíamos hacer ya que, además, teníamos conocimiento del jugador. Creemos que nos puede dar más el año que viene".

Seguidamente, Berdi ha afirmado que el equipo no está cerrado del todo, que les "falta un interior, un cuatro a ser posible, y el mercado no está fácil porque hay más equipos buscando y con mayor capacidad económica que nosotros. Y después tiene que ser con unas características muy concretas. Tiene que ser comunitario o nacional. Evidentemente, el mercado está más restringido pero seguro que encontraremos el jugador que tiene que venir y el que termine el trabajo de lo que va a ser el equipo". Sin embargo, la posible nacionalidad camerunesa de Jeremiah Hill podría abrir el abanico.

Para finalizar aseguró, con respecto a las expectativas que "están puestas desde el momento en que quedamos el 13º, empatados con el 12º, el Unicaja. Esas expectativas tienen que servir como hilo conductor para esta temporada. Si somos capaces de tener a jugadores ya conocidos y de traer a otros como Gerun o Nzosa, esto debe servir de espoleta para dimensionar más. Me quedo con la gran imagen de los últimos seis o siete partidos en casa, donde hemos tenido a San Pablo casi a reventar de público, entregado. Ése es el potencial mínimo que tiene la ciudad de baloncesto. Hay que tener capacidad de empuje, apoyo y complicidad para pensar no sólo en el presente sino en el futuro. Los grandes clubes, aparte de grandes patrocinadores, tienen grandes recursos por abonados y un cinturón de empresas volcados en ese proyecto. El Betis tiene la capacidad de generar todo esto. Hay unos valores que deberían servir para que el proyecto creciera aún más, ya que estamos compitiendo con clubes que están muy por encima de nosotros presupuestariamente. Nuestro compromiso tiene que ser subir ese nivel de apoyo económico que servirá para tener a jugadores de buen nivel".