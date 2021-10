Berdi Pérez: "Hay un problema que no se detectó en la pretemporada"

Tras la quinta derrota (paliza) consecutiva encajada por el Coosur Betis, Berdi Pérez dio la cara asegurando que "hay un problema que no se detecto en pretemporada" y que el equipo "trabaja con todo el esfuerzo para solucionarlo", cara especialmente al trascendental encuentro del sábado (18:00) en San Pablo ante el Obradoiro, que cuenta en la clasificación con un triunfo más que los verdiblancos, colistas de la Liga Endesa.

"Evidentemente estamos preocupados por los resultados, porque han sido derrotas abultadas. Quizás nos ha cogido desprevenidos, porque en la pretemporada y el inicio de la liga mostramos un nivel de competición correcto, esperanzador. Pero desde el choque en Murcia vamos a contracorriente. A la mínima dificultad que viene en mitad del partido nos venimos abajo y no pudimos llegar a competir para tener opciones en los encuentros", afirmó en Radio Marca el director deportivo bético.

"Es difícil ganar si te meten más de 90 puntos por partido y difícil ganar si no metes más de 70. Encajamos más puntos de los que quisiéramos y mostramos una capacidad ofensiva menor de lo que a priori, por el perfil de jugadores con los que contamos, deberíamos tener. Lo que hay que ver es si esa mala defensa te lleva a un mal ataque o ese mal ataque a una mala defensa, aunque es difícil separar los dos conceptos. El grupo está entrenándose correctamente bien, con un alto nivel de complicidad y esfuerzo, pero no está sirviendo para competir ni ganar", resumió el directivo ecijano, consciente de que el conjunto debe "dar un plus y hacer un sobre esfuerzo para ganar": "El equipo quiere sacar la cosa adelante, pero cuando llega el partido y se da un revés, ya sean dos triples del rival o dos pérdidas, eso genera una dinámica que en modo alguna ayuda y no somos capaces de superar esa situación", resumió.

El análisis está claro. El problema es resolverlo, porque "en pretemporada no se vio nada de eso, sino un equipo competitivo y con alegría en su juego". Todas las estadísticas negativas, desde los puntos en contra o a favor, a las pérdidas o el bajo porcentaje en triples, "son atenuantes, no justificantes, porque el Betis ha perdido así varios partidos". "Demasiados, diría", añadió.

Insistió Pérez en que sabían "que con varios jugadores que venían de lesiones de larga duración y otros que eran nuevos en la ACB el grupo iba a necesitar tiempo", aunque en verano parecía que el equipo estaba en la buena línea y ahora "es evidente que no". "Los resultados están ahí y nos dicen que nos falta mucho para al menos tener opciones de ganar", explicó. "Técnicos y jugadores están trabajando para volver a la dinámica del principio. Creímos que el partido del Barcelona era un punto de inflexión, porque estuvimos, digamos, dignos, pero ante el Gran Canaria de nuevo se vio al equipo en la línea de la impotencia", aseguró el dirigente.

No califica Berdi Pérez aún de final el partido contra el Obradoiro, pues queda mucho por delante, pero sí lo considera "muy importante". "La dificultad somos nosotros mismos, no el rival. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos para superar estos déficit que vienen en buena parte por nuestra parte emocional. Para superarlo sólo queda más trabajo y esfuerzo. Es la línea que nos puede llevar a ser un Betis más competitivo, porque cada jornada que avanza el campeonato es más importante. A nivel del club estamos metidos al 100% intentando solucionar el problema de no ganar y la forma de no tener opciones, que es lo preocupante", finalizó.