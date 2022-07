Bertans da el sí, firma y seguirá de bético

Dairis Bertans seguirá la próxima temporada con el Betis Baloncesto. El escolta letón, incluido en el derecho a tanteo por el club verdiblanco, que tuvo que pagar el pasado verano por sus derechos al Bilbao Básket, devolvió el contrato firmado, después dar su palabra hace unos días como apuntó el periodista Emiliano Carchia.

El letón, tras una campaña irregular, despertó en la recta final y se convirtió en una pieza importante en el engranaje de juego de Luis Casimiro, promediando en los 34 partidos 9,2 puntos, 38,9% en triples, y 6,2 de valoración en casi 25 minutos de media.

