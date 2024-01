Betis Baloncesto - HLA Alicante: Año nuevo.... ¿vida nueva?

¿Año nuevo..., vida nueva? Es la pregunta, el deseo o el sueño de cualquier aficionado del Betis Baloncesto, sin duda. El 2023 trajo un descenso doloroso, un cambio de propiedad que despertaba dudas y un arranque, aunque a punto de acabar la primera vuelta ya no se puede hablar sólo de un irregular inicio sino ya de una mala temporada, negativo. Todo eso debe quedar atrás para enderezar una temporada que empezó torcida y que después de 15 jornadas sigue sin ofrecer un horizonte esperanzador, con continuos golpes de timón que desconciertan a propios y extraños. El último es cambiar un base extracomunitario por un pívot cuando hace dos meses se cortó a otro cinco para fichar a ese director de juego. De locos.

No hay confirmación oficial, pero en la web de la competición ya aparece en la plantilla heliopolitana Brooks DeBisschop, el vigésimo primer jugador que vestirá de verdiblanco en sólo 16 encuentros. No está, por contra, Jordan Barnes, de manera que el peso en la dirección en el duelo de este domingo ante el HLA Alicante (17:00) recaerá en un Faggiano que en los dos encuentros que lleva disputados no ha demostrado nada salvo que está notando que la LEB Oro no es la liga mexicana. Pablo Marín, defenestrado hasta el momento, tendrá la oportunidad de demostrar el valor de un canterano que más allá de que pueda estar más o menos acertado siempre asegura ganas, ambición y amor propio.

Del campeonato azteca llega también el nuevo pívot del que dispondrá Bruno Savignani, el quinto en lo que va de curso, un movimiento extraño cuando ya están Berzins y Wembi, lo que da que pensar que no será la última apuesta en esa locura constante de recomponer un equipo a golpe de impulsos, de fichajes, pero sin terminar de conformar un equipo redondo con todas las posiciones bien cubiertas.

DeBisschop podría debutar ante un equipo, el Alicante, que busca asentarse en los puestos de play off y que camina por la liga con un balance de nueve triunfos, cinco más que el cuadro sevillano, y seis derrotas, cinco menos que los hispalenses con los ex béticos Antonio Pérez Caínzos y Asier Alonso en el banquillo y la dirección deportiva. Ambos hicieron las maletas al principio del verano, cuando el futuro del baloncesto en Sevilla se veía muy comprometido con el Betis reduciendo el presupuesto a la mínima expresión, sabedor, seguramente, de que el grupo XOY iba a entrar.

Ahora capitanean un equipo que pelea por meterse en los play off y que cuenta con el tercer mejor anotador de la competición, Davison, con 17,2 puntos de media, bien apoyado en esta faceta por Gudmundsson (13,9), que además promedia 4,2 asistencias por cita. Cuenta el cuadro levantino con una plantilla compensada, ya que por dentro dispone de jugadores veteranos y conocedores de la liga como Edu Gatell y Barro, techo del plantel con sus 2,08 metros, lo que puede igualar la batalla interior ante la deficiencia anotadora que los pívots béticos están demostrando hasta ahora.

Todo dependerá para los verdiblancos de la inspiración de Frazier. Sobre todo si Barnes, como parece, no juega, ya que en los últimos encuentros se estaba convirtiendo en otro de los valores seguros para anotar con un Polanco estancado y queriendo hacer la guerra por su cuenta, un Joaquín Rodríguez irregular y un Kuksiks que sólo sabe sumar, cuando acierta, desde el triple, aunque en defensa resta más de lo que aporta en ataque.

Se abre el año con la visita a San Pablo de un equipo que ha perdido en sus dos últimas salidas ante el San Pablo Burgos y el Ourense, que dejó al Alicante en 68 puntos con un gran trabajo en defensa. Ése debe ser el espejo del equipo heliopolitano, que todavía no ha demostrado con Savignani, pese a todos los cambios de fichas, cómo quiere jugar. A ver si con el año nuevo de verdad llega la vida nueva para el Betis Baloncesto.