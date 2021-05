Conseguida la permanencia en la Liga Endesa, toca una pregunta clara en el Coosur Real Betis. ¿Y ahora qué? Si el verano pasado en el club se llegó a hablar de Europa, la realidad es que la entidad no está preparada para ello y antes de pensar en un paso así toca consolidar el equipo en la ACB. Al menos no vivir en un apuro permanente y mirar al descenso con miedo por regla general. El proyecto a medio plazo iniciado en la LEB Oro ha llegado a su fin. El director deportivo, Juanma Rodríguez, acaba contrato este 30 de junio, fecha en la que Joan Plaza debe decidir si sigue o no dirigiendo un equipo que a día de hoy sólo tiene a un jugador con contrato para la próxima campaña y una masa social que mengua año tras año.

El ser una sección no ayuda en cuanto a los tiempos, ya que son personas ajenas al día a día del equipo los que deben tomar decisiones. Y urge hacerlo para empezar a planificar. Juanma Rodríguez confía en seguir comandando la dirección deportiva, pero lo cierto es que debe ser ratificado para empezar a trabajar. "Siento confianza en mí por parte de las personas responsables y con las que trabajo, así que no creo que haya problemas para continuar, pero no es una pregunta para mí", dijo el malagueño hace unas semanas.

Y la primera determinación a resolver es quién ocupará el banquillo del equipo. Joan Plaza fue clave para lograr la permanencia en la Liga Endesa, pero su continuidad está en el aire. No por el club, que lo firmó por una campaña más, sino por él, ya que incluyó una cláusula para salir que puede hacer efectiva hasta finales de junio. El entrenador tiene la sartén por el mango y parece querer tomarse un periodo para pensárselo. "Tengo hasta el 1 de julio y hasta entonces no decidiré nada" dijo antes del último partido liguero. Tras el mismo señaló: "Necesito un tiempo para asimilar toda esta temporada. No había pasado nunca por un trago como éste y, aunque es muy íntimo, diré que he sufrido más de lo que he demostrado. He de reflexionar, porque hay cosas por las que no quiero pasar nunca más. Me ha llegado a afectar físicamente".

Sólo Almazán tiene contrato en vigor; Torres, Spires, Ouattara y Feldeine, +1, pero con salidas

Sin embargo, lo cierto es que el club no puede esperar hasta el 1 de julio a que el preparador barcelonés tome una decisión sobre su futuro, del que depende también el de la entidad. Y menos en un verano en el que se vaticinan muchos movimientos en los banquillos de la ACB, a la espera de que caiga la primera ficha del dominó. Hay rumores que hablan de posibles cambios en los banquillos de Valencia, Burgos, Obradoiro, Joventut o Zaragoza. En el conjunto aragonés estaba Luis Casimiro, opción tenida en cuenta en Sevilla, ya que el técnico conoce la entidad, la ciudad y ha demostrado sobrada capacidad para llevar proyectos a buen término.

Y tras el técnico toca hablar de la plantilla. O antes incluso, ya que hasta el 30 de junio puede ejecutar el club algunos +1 en los contratos de jugadores como Mike Torres, Spires, Ouattara o Feldeine, si bien estos dos últimos tienen una opción muy barata para no continuar si quieren. Más importante sería tratar de retener a un Ndoye al que no le faltarán las ofertas y por el que si se tarda mucho en decidirse –se va al preolímpico con Senegal– se perderá la oportunidad.

Dentro de la planificación el Betis debería abordar cómo engordar su masa social. En esta temporada de pandemia apenas 1.000 socios renovaron (2.500 tuvo el Manresa, por ejemplo) y tendrán el abono de la temporada que viene gratis. Pero el equipo estrenó frente al Gran Canaria una camiseta homenaje con los nombres de los socios que donaron el dinero correspondiente a los partidos no disputados de la campaña 2019-20: fueron menos de 200. Una cifra para reflexionar.