Este Betis sigue creyendo con fe (81-84)

Era el momento por la necesidad, los brotes verdes que detectaba Joan Plaza y, claro está, las bajas de un Valencia Básket al que aun así le sobran argumentos para competir con cualquiera. Era el momento de dar un paso adelante, de "ganar para no perder la fe", la propia y la de una afición que pese a los palos no deja de animar a los suyos, y el Coosur Betis no lo desaprovechó tomando la Fuente de San Luis por 81-84 en un final mal gestionado que acabó cuando el triple de Hermannsson no tocó ni el aro. Alguno se acordó de la mandarina de Hannah en la primera jornada gritando "falta, haz falta", pero apostó el equipo por defender y llevarse un partido que puede ser el punto de inflexión.

Pero no fue fácil asaltar una pista siempre complicada y los más de tres minutos sin anotar al final no fueron fruto más que de los nervios, del miedo a ganar, del temor a perder lo que se tocaba con las manos cuando un celestial Burjanadze anotaba su sexto triple en la Fonteta (de siete intentos) y ponía el 75-84 a 3.17 de la conclusión. Ahí se clavó el Betis. Un regalo en el saque de Bleijenbergh, clave en el despegue verdiblanco con unos minutos al inicio del último cuarto que son lo que se espera de él, empezó a multiplicar esa nerviosera del equipo sevillano, que jugó en cada ataque más a ver correr el reloj que a buscar el aro rival con Evans gestionando mal cada ataque. Errores en tiros malos y faltas sobre un seguro Prepelic desde la personal le dieron a los de Joan Peñarroya la opción a forzar la prórroga, pero Pozas defendió bien a Hermannsson y el forzado tiro de éste no encontró la canasta para que la victoria volase a la capital andaluza, tras seis derrotas.

Esa acción del base taronja no fue más que el retrato de una mala estadística desde el perímetro del conjunto local, lastrado todo el encuentro por su desacierto con un paupérrimo 2/20 (10%) con el que parece imposible ganar. Y aun así estuvo siempre en el partido, llevando la iniciativa casi hasta el final, con el joven Ferrando debutando por la baja de Van Rossom y con Pradilla, Millán Jiménez asumiendo muchos minutos por los lesionados Claver, Tobey y Dimitrijevic.

A 3.17 del final ganaba el Betis por 75-84 tras un triple de Burjanadze y llegaron los nervios

El Betis no hizo más que lo que debía: aprovechar esas bajas. Empezó aguantando la primera embestida local liderada por Dubljevic, al que le costó en el mano a mano ante su compatriota Marko Todorovic, faro heliopolitano en el aro rival y única opción interior ante la baja forma de un Agbelese al que un veterano como Jerome Jordan le comería pronto el sitio. El cambio no ha sido positivo en el Betis y Burjanadze tuvo que hacer muchos minutos de cinco.

La igualdad del primer cuarto (21-17) pareció romperse en el segundo, cuando al ritmo que marcaba Hermannsson el Valencia dio un peligroso tirón (31-22), pero un triple de Almazán, pegamento en defensa necesario, y la vuelta a la pista de Todorovic equilibró de nuevo el juego, con un Evans muy vertical que sumaba en ataque, aunque restaba en defensa (35-35). Al descanso, 41-39 y el Betis seguía en el choque reponiéndose de parciales que otras veces lo sacaban de la pista.

El Valencia Básket sólo anotó dos de sus 20 intentos triples, por el 14/30 de los verdiblancos

Las pérdidas siguen siendo un lastre (18), pero las dos cometidas en el tercer acto permiten soñar con la mejora. Eso y los triples de Burjanadze (3/4) le permitió al conjunto de Plaza mantener el intercambio de golpes para llegar a los 10 minutos decisivos con opciones, pese a Carrington, que sigue, como Bertans, sin arrancar y por eso Plaza jugó muchos minutos con los dos bases.

Bleijenbergh, con minutos y confianza, demostró por fin su potencial. Anotó al final del cuarto anterior, y cinco puntos de salida, además de un robo, que metían el miedo en el cuerpo a un rival que en ACB no ha ganado en casa todavía. Un segundo triple del belga, otro de Todorovic y la puntilla de Burjanadze pusieron el 75-84, con el Valencia enfrascado en recortar distancias desde el triple (0/8 en este cuarto) y al final lo hizo desde la personal aprovechando el miedo a ganar de un Betis que acabó dando el susto en la Fonteta.