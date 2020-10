Después de la última derrota ante el Estudiantes (80-81) que bien pudo ser el segundo triunfo verdiblanco del curso, el Coosur Betis afronta un complicado compromiso ante el Manresa de Pedro Martínez con. cada vez, más necesidad de ganar para mejorar el actual balance de 1-4 en la Liga Endesa.

Curro Segura, técnico bético, considera que "el equipo está mentalmente fuerte" y que para ganar el sábado "habrá que hacer muchas cosas bien, porque será un partido duro e igualado". "La diferencia entre estar 1-4 y 4-1 es pequeña. Pudimos ganar en Santiago y de los dos últimos ni hablo. Mentalmente el grupo está fuerte para seguir trabajando para ganar", señaló el granadino, que destacó que mantiene "comunicación diaria con el club". "No es distinta después de ganar o perder. Se comentan los partidos, las cosas que podemos mejorar y lo que está funcionando bien para seguir insistiendo en ello", insistió el preparador bético, que confía en la "perseverancia" como el camino para cambiar la dinámica.

"Nos queda perseverar en el trabajo, que está siendo bueno, un poco más de suerte y acierto. Mejorar el porcentaje de tiro libre... Cuando pierdes por dos y puntos o uno, como en las últimas jornadas, quiere decir que estamos cerca, aun con errores que corregir, por lo que perseverar y mejorar esos detalles es lo que nos llevará al triunfo", señaló Segura, que detalló el parte médico de la plantilla: "Vamos justos, con Harrow con medio entrenamiento, con Feldeine trabajando con el tobillo con molestias... Cuento con los dos, pero prefiero no pensar en los lesionados, porque Niang también ha estado sin entrenarse al 100%".

Sobre el encuentro, destacó la "importancia de controlar el ritmo del encuentro". "Ellos cuentan con Dani Pérez, un base experimentado que controla bien tempo del partido y sus tiradores, especialmente con Mason de escolta y Jou de alero, son muy peligrosos. Sin embargo, no me enfoco demasiado en un jugador o aspecto, ya que es un equipo compacto que hace buen baloncesto y que nos exigirá mucho. El Manresa es un conjunto muy sólido atrás con juego fluido en ataque, por lo que debemos estar al máximo nivel.", indicó el técnico bético, cuestionado también por si le falta a su conjunto tiradores o más acierto exterior: "Estamos tomando buenas decisiones en el tiro, aunque con bajos porcentajes de efectividad. Notamos las ausencias de Ouattara y Harrow, pero hay que meter más con los que están y seguir tomando buenas decisiones".

No cree que jugar sin público en el Nou Congost sea decisivo, aunque el rival "sí echará de menos a su afición. Como todos, porque los pabellones sin público son menos pabellones", afirmó el entrenador heliopolitano, que aún confía en que "los buenos entrenamientos que hace Obi tengan reflejo en los partidos, pese a no estar bien los últimos encuentros", y quiso pasar de puntillas por el tema arbitral: "No suelo hablar de los colegiados, sólo cuando me preguntan directamente tras los partidos, y es mejor centrarme en el equipo. Estaría bien que se aclarara el criterio de antideportivas, porque se aplica de distinta forma. Eso no forma parte de mi trabajo y habría que solucionarlo pronto", afirmó.