Evans, adiós agradecido al primer mito en verdiblanco

Shannon Evans se marcha al Valencia Básket. Es el final esperado de una negociación iniciada la semana pasada y que acabó con todas las partes más o menos contentas: el Betis Baloncesto porque hace caja, muy lejos del millón del que se llegó a hablar pero caja, al fin y al cabo, con un jugador que en verano hubiese cambiado de aires gratis; el conjunto taronja porque se refuerza con uno de los mejores jugadores de la Liga Endesa; y el protagonista de esta historia porque, más allá de la evidente mejora económica, da un merecido paso adelante en lo deportivo después de sostener al club, o la sección como diría Luis Casimiro, la pasada campaña y en lo que va de la actual.

Con Evans, eso sí, el Betis pierde mucho más que un jugador franquicia. En la pista el juego y el equipo giraban en torno a él. Pero es que el base era la cara visible de una entidad en descomposición por la falta de acierto de sus dirigentes y el poco interés que despierta la entidad en el engranaje de la entidad heliopolitana.

El estadounidense era la cara visible del Betis Baloncesto. El jugador con el que la afición se identificaba, capaz de buscar en redes sociales a un niño que le pidió en San Pablo con un cartel su camiseta para regalársela. Desde que aterrizó en Sevilla en el verano de 2022 hizo bandera del beticismo paseando por el barrio de Santa Cruz con la camiseta del Betis, interactuando con Borja Iglesias, por ejemplo, o siendo el reclamo en cualquier acto. Es un tío que engancha, que contagia felicidad, que su baloncesto radica en ser feliz en la vida y alguien con quien se relacionaba directamente con un Betis Baloncesto que ahora sin él ya sólo se queda con la voz de Luis Casimiro, antes y después de los partidos, como nexo de unión, y casi información, con la afición.

La pasada campaña Evans fue el faro, de la mano del técnico manchego, que marcó el camino de la salvación. Porque el jugador no empezó a responder hasta que el entrenador no llegó al banquillo. Con Joan Plaza sus número eran paupérrimos. No supo el catalán darle el sitio y el rol que sí hizo Casimiro y Evans respondió. ¡Y cómo! Desde la jornada 25 bajó sólo una vez de los 19 puntos y una vez de los 24 de valoración. En los últimos cuatro partidos su valoración fue de 35, 36, 39 y 37 créditos. Una brutalidad. Y no sólo con puntos, sino generando para sus compañeros, asistiendo (17 asistencias contra el Gran Canaria) y siendo un auténtico líder.

Tras no encontrar un acomodo mejor en verano, por la circunstancia que sea, el Betis Baloncesto tuvo la posibilidad de renovarlo. Haciendo un importante desembolso, eso sí, pero nada que no mereciera el jugador. Y esta campaña mantuvo el nivel promediando 21 puntos, 5,5 asistencias y 21,4 de valoración. Lástima que sus compañeros no le acompañaran y que el conjunto verdiblanco vuelva a verse inmerso en la pelea por evitar el descenso.

Que no se cansara de perder fue clave para el resurgir el pasado curso y mantenerse con vida esta campaña. Pero los trenes pasan una vez y el del Valencia Básket tenía que aprovecharlo. El jugador y el conjunto bético, que con él ha ganado en esta primera vuelta tres partidos y nadie puede asegurar que se salvaría con Evans. El Betis es consciente de que en verano volaría y mejor sacar algo de dinero ahora que nada después. Hace falta, pues la entidad, en lo más amplio de la palabra, apuesta con lo justo y por ello hasta que no han salido jugadores como Rodions Kurucs o Hill no ha habido movimientos, por muy necesarios que eran. Sólo queda darle las gracias por su compromiso y desearle toda las suerte del mundo.

Con Evans se va el primer mito del básket sevillano en verdiblanco. En apenas un año su producción en la pista, repercusión y conexión con la afición lo elevan a los altares del baloncesto de la ciudad, aunque todavía por detrás de otros de otros grandes del Caja San Fernando, como Andre Turner, el Mago de Memphis, y Michael Anderson, o Tomas Satoransky después. Tras ellos viene Evans, el primer mito del Betis Baloncesto.