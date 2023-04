Jeremy Pargo, último fichaje en busca de la salvación

El último esfuerzo verdiblanco en busca de la salvación tiene nombre propio: Jeremy Pargo. El veterano base, de 37 años, reforzará el conjunto sevillano hasta el final de la temporada y podría debutar ya este domingo contra el Valencia Básket si la operación, todavía abierta, se cierra pronto.

La salida de Evans dejó un vacío que Josh Gray no ha cubierto. Y no se trataba de sustituir a su compatriota, insustituible por el rol que tenía en el equipo, pero los problemas en la dirección, especialmente después de la lesión de Pozas, no se han resuelto y Luis Casimiro ha tenido que recurrir más de lo que le hubiera gustado a Cvetkovic y Montero como directores de juego.

Pargo, con pasado en la NBA y conjuntos de Euroliga como el CSKA Moscú y el Maccabi, estaba jugando en la G-League en los Windy City Bulls, con los que promediaba 10,1 puntos y más de cinco asistencias. Su último encuentro fue el 24 de marzo ante los College Park Skyhawks, en el que aportó 11 puntos y nueve asistencias en 34 minutos.

El jugador, con experiencia en Europa (jugó la pasada campaña en Italia e Israel) viene con ritmo de competición para ayudar desde primera hora y ocupará el puesto de Gray, también con pasaporte extracomunitario.

Desde hace un par de semanas el Betis Baloncesto había intensificado la búsqueda en el mercado y la pasada semana contactó con el norteamericano. El triunfo ante Tenerife elevó las expectativas de salvación y propició el avance definitivo de la negociación, con la que el conjunto sevillano realiza un último esfuerzo para tratar de lograr otra salvación in extremis.

En redes sociales el nombre de Pargo saltó a la palestra y este periódico puede confirmar que es el jugador con el que el Betis Baloncesto afrontará los últimos ocho partidos de la temporada en busca de la permanencia.