Joan Plaza: "El equipo tiene costuras importantes que resolver"

Confía Joan Plaza en que un equipo que lleva su firma en la construcción como este Coosur Real Betis dará un paso adelante, aunque no se atreve a decir cuándo, aunque no cejará en el trabajo para ello. Eso sí, insistió en que tras ajustarse "mucho, mucho, pero mucho" en la confección del equipo, "hay costuras importantes" que resolver haciendo incidencia en la defensa y la necesidad de "rebajar los puntos encajados" y las "pérdidas".

"No queda otra que seguir trabajando, hacer lo que depende de cada uno en el vestuario y en el club con el apoyo de la gente que cree en nosotros. Es el momento de hablar menos y actuar más para sumar victorias y llegar a mitad de competición con triunfos suficientes para que esa línea de trabajo que se intuye y esos brotes verdes de los que hablamos acaben apareciendo, pero no hay que esperar grandes milagros", explicó el técnico verdiblanco en Radio Marca, ahondando en que "varios jugadores pensaban que exagerábamos cuando después de la primera victoria decíamos que no había nada que celebrar, porque nos quedaban 11 victorias al menos que sumar". "Creo que pensaban que yo era un abuelo cebolleta que les hablaba en pretemporada de la dureza de la Liga ACB y en la primera jornada ya habían logrado un triunfo. Poco a poco se van dando cuenta que esta liga es durísima", explicó.

En esa falta de conocimiento de la Liga de buena parte de los nuevos fichajes (nueve) sostiene el mal arranque el entrenador. "Componemos un grupo, el que nos hemos podido permitir, con orgullo y deseo, pero falto de experiencia que se ha reflejado en algunos tanteos más abultados de los que se puede esperar en un equipo de élite. Ahora es cierto que estamos contentos por cómo se compitió ante el Barcelona y Obradoiro, pero hubo partidos en los que parecía que a alguno le daba igual perder de tres que de 30 como en la NBA", indicó para añadir que "esto sólo se saca delante siendo conscientes de las limitaciones, para maquillarlas, y potenciando las fortalezas".

"La pretemporada confundió a alguno. A pesar de los pesares, con un verano muy duro en el que ajustamos muy mucho, muy mucho, pero muy mucho y lo digo por tercera vez, la confección del equipo, pensábamos que a pesar de todas esas limitaciones tan graves el equipo, dentro de lo que cabía, era capaz de competir y tenía buena planta para crecer en unos meses. Luego se ha visto que tenemos costuras muy graves que resolver", insistió.

Pese a todo, apunta Plaza que "los chicos están entrenándose mucho mejor de lo que están compitiendo y eso tarde o temprano, lo digo por mi experiencia, que es larga, acaba apareciendo". "¿Cuándo? No lo sé. ¿Será suficiente? Tampoco lo sé. De 1 a 10 están entrenando a nivel 8, algunos días a 9 y pocos a 7. Siempre creo que acabas teniendo lo que te mereces", aseguró.

PROBLEMAS A RESOLVER

Joan Plaza reconoció los problemas que sufre su equipo, insistiendo especialmente en las pérdidas (18 de media), que "es lo que más preocupa". Cada pérdida potencialmente son dos puntos del rival. A nivel estadístico se cuenta un punto por balón perdido. Si tienes 18 y el rival 10, que es la media de ACB, ya estás regalando ocho puntos. Si encima tienes un mal porcentaje en el triple son carencias importantes que entre todos debemos resolver. De eso se trata cuando trabajas en grupo. Somos los que somos y todos tenemos nuestras debilidades y fortalezas y tenemos que hacer lo que sabemos y no intentar cosas que no debemos hacer".

Pese a la mejora mostrada por Evans ante el Obradoiro, su mala dirección está siendo uno de los problemas de este Betis, aunque Plaza le resta responsabilidad al base: "Pretende pasar más, porque damos pocas asistencias, pero es un jugador vertical y le cuesta encontrar ese pase y por eso arriesga un punto por encima de lo que está acostumbrado. Ese tiempo, décimas de segundo en las que hay que pasar antes el balón o lo sabes hacer o no. Acabará haciéndolo, pero con meses de trabajo. Tiempo que no tenemos y a partir de ahí hay que saber que con Evans en pista nos dará un tipo de verticalidad, con Bertans otro tipo de cosas en ataque, no tanto en defensa, o si está Vitto Brown o Todorovic harán unas cosas y otras no. Eso es lo que entre todos debemos compensar para rebajar las 18 pérdidas de media", apuntó.

En este sentido, el técnico ahondó en la necesidad de mejorar atrás. "Mis equipos, en toda mi vida, han sido grandes defensores y somos la peor defensa ahora de la ACB. Hay que ser muy sólido detrás y entender que cada balón es oro. Pero cuando insistes mucho en esto el jugador que has traído que es muy vertical lo obsesionas en no perder de balones y deja de ser vertical y acaba perdiendo los mismos balones. Hay que encontrar ese balance en todo y no es fácil", explicó Plaza, quien pasó de puntillas sobre la polémica jugada de la lucha contra el Obradoiro: "De esto puede hablar el director deportivo o el presidente. Yo no puedo, pero sí digo que la regla dice que hay que mantener un mínimo de tres segundos la lucha y eso no ocurrió. Y fue un momento clave. Pero lo que hay que hacer es no llegar a esas situaciones. No quiero depender de una mala señalización o un mal tiro, sino resolver el partido antes. Para eso no hay que fallar los tiros libres que fallamos, no perder esos balones... Mi responsabilidad es corregirlas cosas que dependen de mí y eso se escapa de mi responsabilidad. Esa acción la vi clara y cuando revisé el vídeo doblemente clara, pero son terceras personas las que deben juzgarlo o resolverlo", señaló.

LIDERAZGO ESPERADO

También se refirió el preparador heliopolitano a otro nombre propio como Vitto Brown, quien "necesita tomar muchos más tiros de los que hace". "Tiene un buen porcentaje jugando de 4 y está anotando, pero se ha encontrado con una liga mucho más dura de lo que esperaba. Estuvo casi a punto de entrar en alguna opción NBA y llegó al final del mercado sin equipo y pudimos optar a él tras intentarlo con muchos otros que nos dijeron que no por tema económico o no estar en Europa. El viene pensando que era capaz de imponer su talento y físico, pero no está encontrando tiros cómodos, pero porque la liga francesa en la que estaba no es la española ni se juega con el mismo nivel de contacto. Además está arrastrando dolencias que hemos de resolver porque no vemos al jugador que es capaz de ser", aseguró.

CLAVES DE LA MEJORA

"Para nosotros es fundamental que esa columna vertebral que son Todorovic, Brown, Evans estén siempre en sus límites máximos de aportación", resumió Plaza, quien incidió en la doble visión de las estadísticas: "Hay que valorar lo que aporta uno ofensivamente y lo que resta defensivamente. El que haya jugadores que pueden lograr 16 puntos, si permite 21 ya está restando. Eso no sale en la estadística. Lo primero es que tenemos que ser más sólidos y rebajar los puntos encajados y que el rival nos pueda ganar, pero metiendo 70 puntos. Si queremos jugar a meter 100 no podemos. Ahí es donde debemos ser todos muchos más sólidos", finalizó.