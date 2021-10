Joan Plaza: "Hay que ganar para no perder la fe"

No es fácil afrontar una nueva jornada siendo colista y un balance de 1-6, pero Joan Plaza, técnico del Coosur Betis, no se rinde y aunque reconoce que la visista de este domingo a la Fonteta (12:30) para medirse con el Valencia Básket no es fácil afronta el duelo esparanzado tras una buena semana de trabajo: "Hay que ganar para no perder la fe".

"Hemos entrenado bien, pero llevamos tiempo diciendo que es el momento de hablar menos y demostrar más. A tramos competimos algo mejor en los últimos encuentros, recibimos parciales y al menos seguimos compitiendo sin desaparecer. A eso nos agarramos para seguir mejorando, esta semana sin tantos problemas de golpes y pruebas médicas", afirmó el técnico béticom consciente de que "ya da igual el rival que sea, hay que salir a merecernos la victoria y luchar".

Y es que el entrenador heliopolitano reconoció la necesidad de ganar más pronto que tarde para que la plantilla no baje los brazos: "Si no vemos luces al final del túnel se puede dejar de creer, pero los chicos son conscientes del buen trabajo de los entrenamientos para que parciales de 6-0 no les parezcan un 20-0", explicó Plaza, que echa de menos "una o dos victorias más" a estas alturas de competición. "Hay que ganar para no perder la fe", insistió.

Plaza apuntó que el club hizo una queja formal a la ACB y al director de arbitraje por la famosa la lucha, aunque el árbitro principal, quien señaló esa acción, ha sido premiado con otro partido esta jornada. Pero el técnico insistió en que el problema fue llegar a ese momento con el marcador igualado. "La diferencia final no refleja la igualdad del encuentro ante el Obradoiro. Al final, cuando pitan esa lucha y no anotamos es que como si nos dieran una paliza. Debemos ser más duros mentalmente y ambiciosos cuando estamos por delante".

Sobre el rival, un Valencia Básket que viene de perder en Eurocup y que no haganado en sus tres partidos en casa, indicó: "Le quedan pocas bajas ya tras recuperar a Dubljevic y Prepelic. Es un equipo postulado a jugar Euroliga y si puede ganarnos de 40 lo hará mejor que de 30. Visualizamos el partido y nos preparamos para sus embestidas de físico y talento. Hay que mantener la solidez que a ratos vamos mostrando y llegar al final con sensaciones de poder ganar, aunque para ello hay que aguantar más de tres cuartos sin dar regalos ni conceder pérdidas y siendo más eficaces en ataque".

Sobre las pérdidas Plaza apuntó: "Un estudio de hicimos nos indica que las pérdidas derivadas de un alto ritmo de juego son tres. Contra Obradoiro fueron tres de 16. No es el foco principal del problema. Cometemos demasiados errores no forzados que son las que nos ocupan no perder. Queremos jugar con más control, que es como carácter: se tiene o no. Debemos valorar cada balón y no tomar riesgos en determinadas situaciones", afirmó Plaza, que se ve fuerte para sacar esta difícil situación adelante: "Estoy entero. La de este año y del anterior son situaciones nuevas para mí que me mejoran como entrenador. Es duro, porque me han educado para partirme la cara por una situación complicada, no tirar de individualismo sino del colectivo. Si cometo un error redoblo mis esfuerzos... Hago mi trabajo y trato de contagiar a mis compañeros y quiero pensar que estamos todos a una y todos lo perciben así, como yo; si no es así estaría desubicado. El grupo lo intenta, pero adolecemos de esa falta de colmillo; ese nivel de killer, pero es el momento para demostrarlo".

Y añadió Plaza: "Yo lo que tengo claro es que mientras esté en el banquillo me dejaré la vida, como el año pasado, y si he de dejarme la salud también lo haré. Mi vida es este trabajo, esta posición y siempre me ha ido bien dejándolo todo y así seguiré".

Por último, cuestionado sobre si el Betis está en el mercado para dar un impulso al equipo indicó: "Todo club de ACB debe estar al día yendo bien las cosas o mal. Por si alguien se lesiona saber quién, cuánto cuesta, cuándo puede venir... En nuestro caso con más razón si cabe. Se está hablando, pero no sé si al nivel de tomar decisiones de inmediato. Muchos equipos han cambiando su plantilla ya. Hay que tener capacidad de maniobra inmediata si hace falta".