Con la permanencia atada ya, el trabajo hecho y dos derrotas sin competir Joan Plaza no tiene ninguna gana de hablar del futuro. Sólo piensa, de puertas para afuera, del encuentro de este domingo ante el Gran Canaria (18:30) que echa el cierre a la temporada y no se refiere a lo que pueda pasar más allá, pese a que hace tres días sí que aseguraba que en el Coosur Betis "han de decidir qué tipo de club quieren; si se conforman; si son ambiciosos..., pero eso lo tienen que decidir ellos y luego ya hablarán conmigo si lo ven oportuno.

Ahora el técnico, en una rueda de prensa en la que se extendió poco, cambió el discurso: "Dije que hablaría al final de temporada y si es menester, hablaré; y si no, pues no hablaré. Es el club el que ha de hablar. Tengo hasta el 1 de julio y hasta entonces no decidiré nada", indicó el técnico, que añadió al respecto: "Contestaré a lo que me pregunten a partir del lunes".

Sobre el choque ante el cuadro insular, que debe ganar en San Pablo para apurar sus opciones de clasificarse para los play off, señaló: "Claves hay muchas. Debemos ser nosotros mismos y trabajar hasta el final. Puede haber equipos perjudicados o beneficiados por una derrota", destacó sobre un partido en el que el reto será "intentar ganar". ¿Cómo? "Equiparando el deseo, el esfuerzo y las ganas" del rival, que se juega acabar octavo mientras el cuadro verdiblanco sólo aspira a ganar su duodécimo encuentro, ya que pase lo que pase será decimosexto en el campeonato: "Las conclusiones, después del último partido de la temporada", finalizó.

Viene el cuadro hispalense de perder en Fuenlabrada sin exigirle al rival ni competir, algo que Plaza espera revertir en la cancha. "Eso depende de la profesionalidad de cada uno, por mi parte no va a faltar", dijo, aunque le dio la condición de favorito a un rival que los "triplica el presupuesto, ha cambiado a cinco o seis jugadores de un nivel extraordinario y se está jugando algo".

Dijo Plaza hace unos meses en su presentación que incluso había aconsejado al Betis cuando lo llamaron sobre algún jugador. Cuestionado sobre qué piezas recomendaría renovar, siguiese o no, aunque es él quien tiene la últma palabra para continuar o no en la 2021-22, sentenció: "No recomendaría nada hasta acabar la temporada, y en cualquier caso, lo haría en el despacho, no públicamente".