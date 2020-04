Juanma Rodríguez: "La ACB sufre una falta de liderazgo y nos quiere ningunear"

Los clubes de la ACB, entre ellos el Coosur Real Betis, se reúnen este lunes, telemáticamente en asamblea para tratar de consensuar una solución a la temporada 2019-20. Se trata de encontrar la solución menos mala para algunos, que no la más justa, y el camino parece tomado, ya que en caso de poder reanudar la competición se habla de que sean los 12 primeros (los verdiblancos se quedarían fuera), dividido en dos grupos seis, y sin descensos.

De ello habló alto y claro Juanma Rodríguez, director deportivo del Betis, que apuntó a la "falta de liderazgo de la ACB" y la guerra de intereses que predomina, al tiempo que dejó claro en Canal Sur Radio, en La Jugada, que la postura de la entidad es la misma que al inicio del conflicto: "Queremos jugar". "Lo que no entendemos es que de repente la ACB vaya a proponer un sistema de competición con 12 equipos. Las competiciones que no se han cancelado aún cuentan con todos sus conjuntos, pero la ACB no quiere y va ningunear a cuatro equipos. Todos tenemos el mismo derecho siendo socios de la misma liga", explicó el directivo, que fue claro en su mensaje: "La ACB está muy tocada desde hace mucho tiempo. Hay una falta de liderazgo clarísima. Envidio a otros deportes con líderes claros como en el fútbol, que siempre ha trabajado con la idea de volver como fuera. Es difícil por la situación sanitaria, pero ésa debe ser la voluntad. En la ACB hay una falta de liderazgo y cada uno defiende sus intereses".

En este sentido, el malagueño expresó su orgullo por "la posición de nuestro club, que desde el principio abogó por proteger a los jugadores y no ha cambiado su idea de jugar que expresó desde las primeras reuniones. Hasta que haya la mínima opción queremos que se cuente con nosotros", expresó. Sin embargo, lo ve complicado, porque ese formato de 12 tiene vías para salir adelante: "Cuando se plantee a los clubes este sistema, la votación necesita un mínimo para salir adelante. Con estos 12 más los dos que no descienden, sale adelante. Todos somos iguales. Todos somos socios de la liga y no entendemos hacer un sistema de liga solo para 12 equipos".

Por ello espera que ante algo que "es absolutamente injusto la ABP (Asociación de Baloncestistas Profesionales) debería decir algo". "Nosotros hemos acordado con los jugadores una reducción de salario sino juegan. ¿Van a perder dinero mientras otros sí juegan y no les reducen el salario? Vamos a defenderlo hasta el final".

Con la idea de que no haya descensos la ACB se asegura que salga adelante su propuesta y dejen sin competición hasta la siguiente campaña al Betis, Obradoiro, Manresa y UCAM Murcia. "¿Por qué son 12 y no 16?. El viernes eran ocho los equipos que se planteaban en ese formato y durante el fin de semana han aumentado. Sólo hay que mirar la clasificación para saber qué ha pasado. ¿Si protestamos nosotros jugarán los 16 ó 18? Es muy difícil retomar la liga y lo primero es la salud. Pero si se juega hay que contar con todos". Y añadió el malagueño: "Hay fórmulas, si las autoridades sanitarias y la situación nos permiten jugar, para terminar los 18 equipos. Al estilo de las ligas de verano, en las que en dos o tres semanas se juegan muchos partidos".

"Y si hablamos de ascensos y descensos y liga de 20... ¿Si no hay descensos, por qué va a haber ascensos? ¿Por qué no baja nadie? El problema de declarar nula la competición es dejar la liga sin un campeó ni las plazas europeas en el aire. El Consejo Superior de Deportes no se va a meter en ese lío", expuso Juanma Rodríguez, que destacó "el comportamiento excepcional de los jugadores del Betis y el club no los va a dejar en la estacada. Han arrimado el hombro con el acuerdo de reducción salarial y ahora nosotros no podemos tomar una postura egoísta", afirmó.