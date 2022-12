Lluís Costa: "No tengo ánimo de revancha, pero me dolió salir del Betis"

En el baloncesto, como en la vida, una decisión marca tu camino. Una decisión propia o de otros. En el caso de Lluís Costa (Barcelona, 27-02-1993), ha sido él quien ha marcado su senda superando un camino de decepciones que en Granada se han convertido en alegría. Ascendió a la ACB con Burgos, Manresa y Betis, con estos dos últimos siendo una pieza importante y pese a ello ninguno le permitió volar en la élite. Repitió éxito la pasada campaña con el Fundación CB Granada y el esfuerzo tuvo, por fin, su justa recompensa siendo ahora uno de los líderes del equipo revelación de la Liga Endesa. Ahora espera con ganas el duelo contra los verdiblancos de este domingo (20:00) aunque "sin ningún ánimo de revancha".

–Lo que ha tenido que sudar hasta llegar por fin aquí...

–Me ha costado mucho llegar hasta aquí, aunque he estado disfrutando mucho del baloncesto estos últimos años. Evidentemente cualquier quiere jugar siempre en el más alto nivel, pero hay que saber disfrutar también de lo que se tiene en cada momento. En Granada ya estuve bien en LEB Oro y ahora disfrutando de la Liga Endesa que es lo mejor de lo mejor. Estoy disfrutando en Granada y ojalá logremos el objetivo de la permanencia porque esta ciudad respira ACB.

–¿Ha encontrado su sitio?

–Hay gente que encuentra si sitio con 18 años, otros con 25 y otras personas más tarde, como es mi caso. Llegué a Granada con 27 años y estoy muy a gusto. Y no sólo en el club, sino con los compañeros, el cuerpo técnico, la ciudad, la afición… Es una suerte cuando estás a gusto y encuentras tu sitio y yo tengo esa suerte porque lo he encontrado.

–¿Pensó que el tren de la ACB se le había pasado?

–Venía de LEB Plata con el filial del Barcelona, tras rescindir mi contrato en Hungría. Hay un momento en el que me pregunto si realmente valía la pena seguir, estar lejos de la familia por los sueldos que se mueven en esas categorías… Me planteé dejar el baloncesto si no salía ningún proyecto que de verdad me ilusionara. Me dije que daría el paso al lado definitivo, pero tuve la suerte que apareció Granada y caí de pie. Cuando me planteaba todo lo contrario surgió esto. Así es la vida, casi como el baloncesto, que se decide y cambia en un instante. Por una decisión.

–Fue un viejo conocido como Diego Ocampo quien lo recuperó.

–No veía claro eso de jugar en LEB Plata. Diego Ocampo fue clave, porque me entendió desde el primer momento. Sabía por lo que estaba pasando y me animó para que volviera disfrutar del baloncesto. Él sabía que los últimos años no habían sido fáciles. Subir con el Manresa a ACB y no seguir; ascender después con el Betis y tampoco tener la oportunidad… Después lo de Hungría. Diego sabía que estaba pasando por un momento difícil y fue clave para mí, porque me ayudó a disfrutar de nuevo de esta pasión.

–¿En Granada ha explotado?

–En Granada me dieron el mando del equipo y eso se agradece mucho. Desde el primer momento sentí toda esa confianza depositada en mí. Notaba que la gente confiaba en mí y fue todo rodado.

–Granada ha mantenido el bloque de LEB Oro, como hicieron antes el Bilbao, Breogán... ¿Se equivocó el Betis no confiando en los jugadores del ascenso?

–Incluso el Girona este año. Se está demostrando que mantener el bloque te da buenos resultados la temporada siguiente, pero incluso esa campaña el Betis tuvo que fichar a Green y Jerome Jordan para salvarse. Tener la posibilidad de firmar a esos jugadores le dio la salvación, aunque al final no bajó nadie por la pandemia. En Granada se está demostrando de nuevo, aunque aquí mantuvimos mucho más que el bloque con ocho jugadores. Hasta nosotros nos sorprendimos, pero queda claro que los proyectos que confían en el bloque consiguen los objetivos y quizá el Betis debió hacerlo también.

–¿Quién le sorprendió más que no continuara?

–Muchos hemos demostrado que había base en aquel Betis de LEB Oro para competir en ACB. Si había alguna duda la estamos despejando ahora. Es verdad que Bropleh se operó al final de la temporada, pero se le podría haber esperado. Yo estuve estadísticamente peor que él, que hizo un temporadón siendo nuestro líder, y fue raro que al menos a él no se lo quedaran.

–¿Y usted por qué no siguió?

–Tenía un +1, pero con una cláusula de rescisión hasta el 30 de junio. La ejecutaron el último día a las 23:00 de la noche. Fue una espera muy larga y ya creía que iba a continuar, porque veía que al resto les habían dicho que no ya mí todavía nada. Pero al final de todo, nunca mejor dicho, se cayó todo. En ese momento fue duro, no lo voy a ocultar, pero ahora estoy disfrutando otra vez y ya es agua pasada.

–¿Llega al partido con ánimos de revancha?

–No tengo ningún ánimo de revancha, pero lo daré todo por el triunfo del Granada, porque es un partido importante que tenemos que sacar como sea. En Sevilla estuve muy bien, quería seguir, pero acabas entendiendo que el deporte profesional es así, un negocio, y que no sirve de nada guardar rencor a nadie por algo del pasado. No es una revancha y tengo ganas de ver a amigos que dejé en el club, aunque no quedan muchos.

–¿Para qué está este Granada?

–Estamos muy bien posicionados con esas cinco victorias, pero no hay que perder el norte. Necesitamos once o doce para estar tranquilos y ahora nos vienen unas jornadas claves, primero en casa contra el Betis y la siguiente en Zaragoza. No son partidos a vida o muerte, pero los tenemos marcados en rojo y lo mejor es que como lo venimos haciendo bien no afrontamos estos partidos con presión.

–¿Ha recuperado la ciudad la ilusión por el baloncesto?

–Totalmente. Granada está recuperando su sitio en el baloncesto nacional. El antiguo CB Granada dejó una gran desilusión en toda la ciudad. Hizo mucho daño. Y este nuevo club haciendo las cosas muy bien desde Primera Nacional ha recuperado la alegría de la gente, incluso antes de llegar a la Liga Endesa. Siendo una ciudad pequeña tiene mucho mérito lo que se ha hecho.

–Para mérito también lo de Pablo Pin, que ha llevado al equipo a la élite desde Primera Nacional.

–Lo que ha hecho Pablo Pin y su cuerpo técnico, también la directiva, es una pasada. No es lo mismo la gestión de un club en Primera Nacional que en ACB y todos han ido dando pasitos de la mano, pequeños pero rápidos, para alcanzar la Liga Endesa en 10 años. Es algo increíble que no sé si habrá pasado en el mundo del deporte en Europa. En una década pasar de una quinta división a la élite sin un gran inversor. Pablo Pin es sinónimo de éxito y ha demostrado que es posible aquello de ser profeta en tu tierra.