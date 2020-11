El Coosur Betis respira algo más tranquilo tras el triunfo de la última jornada ante el Gipuzkoa. Se quitaron un peso de encima los pupilos de Curro Segura y tomaron impulso para lo que viene ahora, dos salidas consecutivas, ante el Tenerife y el Barcelona, que medirán el nivel del conjunto verdiblanco.

"Necesitábamos una victoria. Trabajamos bien durante la semana, pero no llegaba esa recompensa. Hay cosas que mejorar, pero se encara la semana de trabajo de otra manera después de ganar", explicó Pablo Almazán en Radio Marca. Para el granadino, "el equipo se merecía el triunfo". "Y ahora iremos a Tenerife sin complejos, a por el partido, porque podemos competir ante cualquiera". "Ganar o no puede depender de pequeños detalles, pero debemos competir como hemos demostrado que podemos hacerlo", añadió.

Para el capitán, que el pasado verano renovó por dos campañas, este curso "todo está muy igualado aun con la locura del calendario y la situación que hace que unos conjuntos tengas más partidos que otros". "Está siendo una competición algo rara, porque lo que plasma la clasificación no es 100% realista", indicó, por lo que aboga por "afrontar cada partido como una final, porque no se puede pensar a medio plazo en la situación en la que se está". "Cada día es una incógnita. No es más de lo que llevamos haciendo los últimos años: pensar en el próximo partido y exprimir cada semana de trabajo".

Para el capitán bético la clave del triunfo sobre el Gipuzkoa estuvo en la defensa. "En cuanto elevamos el nivel defensivo y el control del rebote decantamos el partido hacia nuestro lado. Debemos intentar mantener ese nivel los 40 minutos, porque con la mínima relajación puedes encajar un parcial que te fastidia el encuentro. Hay que dar lo máximo en defensa y el rebote. Eso es innegociable. Si haces el trabajo atrás vas al ataque con más confianza", explicó el alero, quien confía que con el regreso de Ouattara y Harrow, "dos especialistas", "el porcentaje de acierto en el triple se irá equilibrando".

Almazán, satisfecho con su aportación los 30 minutos que jugó ante el Gipuzkoa, "aunque hubiera dado igual jugar cinco si el equipo gana", destacó que la plantilla no temió por la situación del técnico: "El vestuario no ha tenido la sensación en ningún momento de que pudiera pasar algo. Veníamos de varias derrotas y el vestuario estaba mal, pero nunca se comentó nada del posible cambio del entrenador".

Ahora toca el Iberostar Tenerife, un equipo "que juega un baloncesto muy alegre". "Han hecho pocas incorporaciones, pero de mucha calidad, con Fitipaldo en el puesto de base. Sigue con el bloque. Si les dejas jugar imprime un ritmo muy alegre y leen bien las ventajas. Hay que pararles el ritmo del partido e imponer el nuestro", apuntó.