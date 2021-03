Joan Plaza destacó que su equipo no supo jugar los minutos finales en la derrota contra Bilbao de un partido igualado en el que perder y ganar es tan merecido de un lado como del otro.

"Todo el mundo sabe que es difícil jugar cuando tienes miedo o ansiedad. Durante esta semana hablamos poco del Bilbao y nos centramos en cosas que nos hicieran mejores a nosotros para llegar con la cabeza despejada. Es evidente que hemos jugado atenazados y que ninguno de los dos equipos estuvo bien. Sólo hubo dos jugadores de Bilba por encima de los 10 puntos, pero uno estuvo cerca de los 30. Otros que en la ida hicieron daño como Balvin o Kulboka estuvieron bien defendidos. Aunque la diferencias en muchos aspectos de las estadísticas fueron mínimas, hemos de mirarnos el ombligo y ver en qué fallamos. Tomamos muchas decisiones erróneas, yo el primero como máximo culpable, pero es cierto que estando con cinco puntos arriba debimos jugar con más criterio o defender de otra manera al jugador que estaba más en racha del rival", explicó Plaza en referencia a Jenkins.

"Perder de dos puntos describe el camino que estamaos trazando. Se ha mejorado en el rebote y el porcentajes de triples, pero seguimos con problemas para compartir el balón. Seguimos evolucionando, aunque de forma muy lenta, y esperemos que eso acabe refrendándose con victorias que nos permitan lograr la permanencia", expuso el técnico del Betis, consciente de los errores de los suyos: "Sabíamos que las diferencias iban a ser cortas. Conseguimos con mucho esfuerzo cinco puntos de renta en el tramo final y no jugamos con criterio. Debimos estar más tranquilos y tomar decisiones más calmadas, pero en cualquier caso el culpable soy yo", afirmó.

"Cuando ganas o pierdes por una diferencia corta has merecido tanto ganar como perder. Lo que me han enseñado los que saben de esto es que vences tantas veces como pierdes en encuentros ajustados en la temporada. Merecido e inmerecido, cuando es un cara o cruz puede psar de todo. El tema es no llegar a los finales jugándotelo a cara y cruz", asumió Plaza, cuestionado por ese último ataque que tuvo el Betis tras un tiempo muerto. "Las pizarras poco ayudan en esos momentos. Es obvio que quedando segundos y siendo suficiente una canasta de dos puntos o forzar falta, lo último que hay que hacer es tirar de muy lejos. Pero es culpa mía y no de los jugadores" explicó sobre un choque en elque de nuevo su equipo compitió, pero sin dar el paso definitivo hacia el triunfo: "De las útimas diez derrotas sólo en dos perdimos sin opciones. Has de tener a jugadores frescos al final, tener oficio y ganarte un resepeto con el criterio arbitral y contigo mismo", indicó.

Cuestionado sobre cómo puede influir este nuevo palo en su equipo, señaló: "Durante la semana no he querido cargarlo más de presión. Este partido le da al Bilbao victoria y average. Quedan 13 jornadas y tiempo suficiente. No será fácil y sufriremos hasta el último cuarto del último encuentro, pero creo que el equipo está siendo cada vez competivo, aunque no es consuelo cuando pierdes. Competimos, pero no somos capaces de dar ese salto definitivo", apuntó Plaza, que añadió: "Cuando tienes jugadores de calidad y están por debajo del porcentaje de otras temporadas, es básicamente porque llevan una mochila de miedos y sensación de fracaso que hacen que no estén al nivel y muestren una cara que no es la suya. Veníamos de perder con Zaragoza y no quería cargarles durante la semana como si fuese esto fuese una cita a vida o muerte".