Plaza: "Hay que tomarse cada partido como si fuera el último"

Después de un gran triunfo en la primera jornada ante el Andorra, Joan Plaza, técnico del Coosur Betis disfruta viendo la "ilusión de los aficionados", aunque insiste en que el primer objetivo es "lograr las 11 victorias quenos quedan para alcanzar el primer objetivo de la permanencia" antes de visitar al UCAM Murcia este viernes (19:00). Un choque que tendrá menos de 48 horas de diferencia con el siguiente, el domingo ante el Manresa (12:30), algo que el de Badalona lamentó: "Me disgusta que seamos el equipo de la liga que menos horas tendrá entre un partido y otro y eso con el viajo más largo de la temporada de siete horas en autobús".

"Soy el primero que quiere que la gente se ilusione y alcancemos cotas que no están previstas, pero lo primero es cerrar filas y tomarse cada partido como si fuera el último. Esperemos que para el domingo puedan venir no sólo abonados sino también gente que se quedó fuera en el anterior. Necesitamos a los aficionados, porque su ausencia resta en nuestro favor. Si pudiéramos sumar once de once a partir de ahora, genial, y luego a ver cómo podríamos exponenciarlo, pero con este presupuesto, que es menor que el del año pasado y uno de los más bajos de la liga, no podemos pretender hacer el doble o mayores números que entonces. Me gusta ver a la gente satisfecha, pero también calmada y consciente de que somos quienes somos. Queremos llegar lejos, pero hay que ir paso a paso", apuntó el catalán.

La victoria frente al equipo de Ibón Navarro el pasado sábado demostró la capacidad colectiva de un bloque en el que todavía otros se tienen que sumar otros jugadores. "Cuando tienes que ganar dos veces un mismo partido y lo haces, es que ha habido actitud y ganas. Otra cosa es la lectura de las ventajas perdidas, pero esto le sucede también a todo el mundo. Recientemente le pasó al Barcelona con el Real Madrid en la Supercopa. Nosotros somos un equipo pequeño y debemos ser conscientes de que cuando se adquiere esa ventaja no se puede perder", aseguró el técnico, que no vinculó la desconexión del equipo cuando tuvo una renta de 15 puntos a la ausencia de Marko Todorovic en la pista en esos momentos.

El encuentro ante el UCAM no será nada fácil. "Lo encaramos sabiendo la dificultad que tiene medirse a un equipo que mantiene a nueve jugadores, al mismo entrenador y a la misma estructura del año pasado. Con el añadido de que no hemos podido entrenarnos como queríamos, porque ha habido jugadores con problemas. Pero tenemos ganas de hacer allí un buen partido y merecernos la victoria", expuso Plaza, que recordó la abultada derrota del pasado curso como motivación para sus jugadores: "Queríamos ubicar a los nuevos sobre lo que pasó aquí. Son circunstancias distintas, pero es verdad que nos barrieron de la pista jugando muy físico, muy intensos. Lo hemos hablado, porque no han cambiado a muchos jugadores y querrán hacer lo mismo o más", avanzó Plaza, para quien su equipo tal vez podría jugar en el futuro a marcadores más altos: "Se dice siempre que los equipos de Plaza son muy defensivos. Pero depende del equipo y con esta estructura, si estamos bien atrás, podremos jugar algo más alegremente, pero el tiempo dirá si podemos mantenerlo, corregirlo o incrementarlo", matizó.

En este sentido destacó la capacidad anotadora de su bloque, aunque espera un paso adelante de algunos jugadores: "Yo esperaba realmente que hubiera más jugadores con ansiedad de los que hubo. Hubo un par muy claro que jugaron por debajo de su nivel incluso de lo que hicieron en pretemporada y en los entrenamientos previos, pero eso entra dentro de la lógica. Es verdad que debemos ser un equipo estable, que no tenga grandes altibajos, en el que todos los jugadores den un mínimo del que no bajen y que, a partir de ahí, dos o tres estén por encima de su nivel. Estoy contento porque no sé si hubo el domingo muchos equipos con cinco jugadores por encima de los 17 puntos, así que ya aportamos cosas, pero echamos de menos a jugadores que para nosotros van a ser fundamentales".

Del rival Plaza destacó que es un equipo ya hecho. "En el UCAM se conocen del año pasado, tienen mucho talento, mucho físico, verticalidad en el perímetro y calidad para jugar de espaldas en el juego interior. También una defensa muy agresiva que puede aumentar el nivel de forma muy grande porque ya se conoce. Espero que seamos capaces de aguantar sus embestidas y será importante que seamos maduros y tengamos paciencia", apuntó.

Eso sí, Plaza lamentó que la Liga ACB haya permitido que el Betis sea el equipo de la liga con menos tiempo de descanso entre partido y partido en esta doble jornada intersemanal: "Más que preocuparme la carga de partidos, me disgusta que seamos el equipo que menos horas tenga entre un partido y otro. No entiendo que el Betis, en el desplazamiento más largo que tiene en la temporada, con siete horas de ida y siete de vuelta, tenga que jugar el viernes por la tarde y el domingo por la mañana. Cuando supimos el calendario, nos pusimos en contacto con la ACB, pero no hubo manera. A partir de aquí, hago lo que depende de mí, y como tampoco marcamos partidos en rojo en el calendario, no es que vayamos a jugar más blandos en Murcia para hacerlo mejor con el Manresa. Vamos a Murcia a intentar ganar y jugaremos el domingo con lo que tengamos. Ha habido falta de jugadores de la cantera esta semana, con lo cual, unido a que un par de jugadores han tenido dolencias, no hemos podido entrenar en condiciones normales, de ACB«, aseguró.