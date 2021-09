Progresa, pero hay que mejorar

El Coosur Betis se impuso al Benfica por 71-74 en su segundo amistoso de pretemporada, un partido irregular del conjunto verdiblanco, con un mal arranque defensivo que supo paliar con trabajo hasta atascarse en los 66 puntos al inicio del último cuarto, cuando parecía que podía romper el encuentro, para resolver en los últimos minutos con el acierto interior de Todorovic, máximo anotador del encuentro (17 puntos).

Que el montenegrino va a ser el referente ofensivo por dentro del equipo de Joan Plaza está ya bastante claro. Primera opción buscarlo por dentro y desde ahí abrir los espacios para que Bertans encuentre cómodas posiciones en el perímetro o Vitto Brown visualice el camino para ir con decisión al aro a por el 2+1.

Bleijenbergh, al que mejor habrá que bautizar como Vrenz desde ya, volvió a mostrar destellos de lo que puede hacer con sus 2,08 metros. Puede moverse y entrar a canasta como un base, tiene el tiro de un escolta y rebotea como un interior. Encima no duda en irse al suelo a por un balón dividido incluso en un bolo veraniego. Y da a Plaza la opción de apostar por un quinteto muy físico y alto, ya que el técnico probó juntando al belga con Pablo Almazán, Spires, Todorovic y un base.

Pocas conclusiones más se pueden sacar de un choque en el que el Betis demostró maneras y en el que debutó ya Agbelese, el último en llegar, pero también que está en pleno rodaje y que debe conjuntar los nueve fichajes que han llegado este verano.

Evans debe dar un paso adelante y cuando empiece lo de verdad no olvidarse de su par cuando siente el bloqueo rival, porque si Barbosa no le perdonó el regalo con un triple que ponía el 42-42 al descanso qué no harán los bases de la Liga Endesa si el despiste del norteamericano se convierte en costumbre en la ACB.

Jugó Burjanadze, que parece haber superado sus problemas en el pie aunque sigue a medio gas, Vitto Brown sumó y Carrington debe subirse barco y Pozas es un seguro que raramente bajará de sus números habituales, pero hay que convertir a todos estos jugadores en un equipo todavía.

Al inicio del último cuarto el Betis se quedó clavado más de cinco minutos en 66 puntos

Mejoró el cuadro heliopolitano en defensa tras el descanso, ya que 42 puntos son muchos puntos encajados ante un rival como el Benfica, que se agarró al choque desde su acierto exterior (7/15 en la primera parte). Pero mejoró el Betis atrás en el segundo tiempo, aunque el cuadro luso amenazó con un 54-47 aprovechando el mal arranque visitante. Un 0-8 le devolvió la delantera al conjunto hispalense, con el canterano Luis García en pista, para completar un 4-16 de parcial para afrontar el último acto con 57-63. La mayor calidad bética se imponía, aunque se notaba la falta de automatismos en un grupo que se está conociendo.

Un triple de Bertans (el tercero tras dos en el primer cuarto) puso el 58-66 que parecía encaminar al Betis a un cómodo triunfo, pero los de Plaza se plantaron en esa cifra. Los tiros de Todorovic se quedaban cortos, los triples no entraban y las entradas de Evans se topaban con Clifford y sus tapones. Aprovechó el Benfica el desacierto andaluz para darle la vuelta al marcador (67-66), pero Todorovic, con un 2+1 a 2.55 minutos del final volvió a anotar y despertó al Betis, que encarriló el triunfo con el robo de Pozas y el 2+1 de Vitto Brown (67-72).

No supo cerrar el choque el Betis y un triple de Silva (71-74) y la posterior pérdida le dieron al Benfica la oportunidad de empatar, pero Vrenz se esmeró en la defensa exterior y el lanzamiento final ni llegó al aro. Hoy, nuevo test ante el Sporting de Portugal (16:00) para seguir mejorando en esta pretemporada.