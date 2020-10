Rafa Martínez: "Jugar en el Betis era un sueño, pero los sueños a veces no se cumplen"

Rafa Martínez es uno de esos viejos rockeros de la ACB que siguen dando brillo a la Liga Endesa. Campeón de Liga y de la Eurocup, entre otros títulos, no dudó en dar un paso atrás para seguir jugando, aunque los años y las lesiones no perdonan. La campaña pasada recuperó la ilusión en Bilbao. Pudo hacerlo en Sevilla de verdiblanco y "cumplir un sueño", pero la cosa no cuajó y este curso en Manresa sigue impartiendo lecciones de la mano de Pedro Martínez de nuevo, con el que buscará este sábado un triunfo en el duelo ante los de Curro Segura en un Nou Congost silenciado por la pandemia.

–Siempre tuvo claro que su carrera no podía acabar en el banquillo del Valencia.

–Siempre tuve la ilusión de volver tarde o temprano. Este verano se abrió la posibilidad de jugar un año más, en casa, y estoy contento. Quería seguir, pero claro, claro, no estaba. La última temporada en Valencia fue complicada a nivel físico por la lesión de rodilla. Durante el confinamiento tenía en la cabeza seguir o dejarlo, pero en la fase final me encontré bien, la rodilla respondió y me hacía ilusión seguir en el baloncesto un año más.

–¿En una liga como la ACB la experiencia es un grado?

–Para mí es la mejor liga de Europa táctica y técnicamente. Al que viene de fuera le cuesta entrar en dinámica, porque es un campeonato duro y cualquier equipo puede ganar a cualquiera, por eso la figura de jugador experimentado ayuda mucho, no sólo en el día a día, sino también en los momentos clave de los partidos. Creo que es una figura importante.

–Tiene 38 años. ¿Ve a Albert Oliver como un ejemplo a seguir?

–Oliver es un caso aparte. Tiene 42 para 43 años y está como un chaval. Le encanta esto, lo vive y todavía tiene cuerda para rato.

–Campeón de todo e ídolo en Valencia. ¿Qué le lleva a dar un ‘paso atrás’ en Bilbao y Manresa?

–De Valencia me fui tras un año regular sin que contaran mucho conmigo. Tenía esa espina clavada y quería retirarme jugando. Sabía que en Bilbao Álex Mumbrú sabría cuidarme y exigirme. Para mí era un reto jugar con un recién ascendido y todo fue muy bien. La pena es que la pandemia nos frenó esa buena temporada.

–¿Qué hubo ese verano de sus opciones de jugar en Sevilla?

–Quería jugar en sitios que me hicieran ilusión y el Betis me hacía mucha ilusión. Hubiera sido un sueño vestir la camiseta que tantas veces me puse de niño. Soy bético y mi familia es bética, pero los sueños a veces no se cumplen. Hubo contactos, pero no se concretó nada, aunque tenía muchas ganas. Me llamaron y no entendí que después todo se quedará ahí si realmente tenían interés. Me daba igual el dinero, porque a estas alturas de mi carrera no es algo en lo que me fuera la vida. Hablé con mi agente y se lo dije así, que lo transmitiese tal cual, pero la oferta nunca llegó.

–¿Cómo ve el duelo ante el Betis de esta jornada?

–Son dos equipos con estilos de juego parecidos y agresivos. Las plantillas no. Es un partido de los importantes, porque a priori los objetivos son parecidos. Será un choque igualado que se decidirá al final por detalles.

–Y sin el Nou Congost apretando.

–En estas condiciones da igual ser local que visitante. Todo es diferente. El arbitraje es diferente. Y claro que se echa en falta a la gente, porque en un momento malo la afición te ayuda y en uno bueno te pone a mil revoluciones. Pero esto es lo que hay.

–Pero con Pedro Martínez como aval.

–Para mí es de los mejores técnicos de España y Europa. Lleva muchos años a alto nivel y haciendo que sus equipos jueguen bien al baloncesto. Es un entrenador justo, que coge retos que otros con su caché no se atreverían. Es valiente, sabe lo que quiere y saca lo mejor de cada uno de sus jugadores y hace que sus plantillas sean un equipo con mayúsculas. En el baloncesto en la cancha son cinco contra cinco, no uno contra uno, y eso lo graba a fuego a todos.

–En la ASOBAL se jugó un partido con mascarillas.

–Yo no podría. Además, soy asmático y me costaría mucho. De momento la ACB está haciendo un gran trabajo y los jugadores se están mostrando muy responsables.

–¿Se ve acabando la temporada en otra burbuja?

–Esto cambia muy rápido, así que pienso en el día a día. Las burbujas están bien en una fase final, pero en fase regular... Si a mí se me ha hecho larga la NBA viéndola por la televisión no me quiero imaginar a los que estaban dentro ni estar dentro de algo así tanto tiempo. Espero que no ocurra y que sigamos siendo todos responsables para continuar con la competición.