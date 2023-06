Rafa Monclova: "¿El Betis? Me crié en San Pablo, ¡a quién no le gustaría!"

Cuando en la Sevilla baloncestística vuelve a sonar las palabras LEB Oro, no está mal recordar que la segunda categoría nacional es una "competición cada vez más profesionalizada y nada fácil en la que ni siquiera el dinero te asegura nada". Quien habla es Rafa Monclova, técnico sevillano que ha firmado una brillante campaña con el Lucentum Alicante, al que metió en los play off en los que cayó con el Palencia, segundo clasificado en la fase regular.

Sevillano, de la casa y con experiencia en la categoría. ¿Se puede pedir más? De momento no sabe nada del Betis Baloncesto, como cualquier aficionado desde hace ya más de dos semanas, pero no niega que le encantaría dirigir al equipo. De momento, se toma un descanso tras anunciar el club alicantino que separan sus caminos, "algo pactado" por las dos partes desde hace tiempo.

"La decisión la habíamos tomado antes las dos partes. Ha sido una temporada buena para el club, con los objetivos marcados conseguidos como eran jugar los play off y potenciar los juniors que venían con proyección, que eso es de lo que mamé en Sevilla", explicó el entrenador, para quien ha sido "un año muy bueno". "Hemos ganado partidos a Andorra, Palencia, Estudiantes, Burgos... En las eliminatorias tuvimos opciones de ganar el segundo y tercer partidos, pero Palencia ha sido segundo en la fase regular por algo", señaló el protagonista, quien exprimió al máximo un proyecto con un presupuesto que se movía en los números del Cáceres, Melilla u Ourense.

Con todo, no es sólo el presupuesto lo necesario, sino que "conocer la categoría y a los jugadores es lo que marca la diferencia". Monclova fue jugador muchos años en LEB Oro y como entrenador subió al Real Murcia desde LEB Plata, lo metió en las eliminatorias por el ascenso cayendo en el tercer encuentro, y en la prórroga, ante el Granada, salvó al Melilla en una situación límite. Este curso renovó la ilusión de un Alicante que un año antes había sido decimosegundo. "El de Murcia era un reto bonito, pero desapareció por motivos económicos. Todo se resolvió muy tarde y decidí tomarme un año tranquilo, porque no me gusta llegar a proyectos ya iniciados, pero tengo buena relación con el presidente del Melilla y me llamó con el equipo en una posición muy complicada y nos conseguimos salvar", relata Monclova, que insiste en que "la LEB Oro es muy complicada". "No se trata de tener dinero y fichar jugadores. Es una categoría que no es sólo dinero. Mira Burgos, Estudiantes... Hay que hacer las cosas bien. Y claro que cuenta el presupuesto, pero también invertirlo bien. El factor importante es cuánto está destinado a confeccionar la plantilla. Melilla, por ejemplo, gasta mucho en viajes, otros invierten en cantera o tienen grandes estructuras o están pagando deudas".

En este sentido y más de dos semanas después de que el Betis Baloncesto consumase el descenso, tiene clara cuál debería ser la premisa principal de la entidad heliopolitana: "Es importante saber dónde estás y a dónde quieres ir. Cuanto antes empieces a trabajar es mejor, obviamente, para adelantarte al resto. Aún hay jugadores compitiendo en la Final Four , pero ya se pueden ir avanzando cosas y hay otros jugadores interesantes que han acabado la competición. Pero antes de hablar de jugadores hay que tener claro cuál quieres que sea tu camino y tu meta. Dónde estás y qué quieres. Sin esa base es un error pensar en el futuro", enfatiza. Yañade: "Es clave formar un buen grupo con gente de calidad que conozca la LEB Oro, algunos jóvenes con hambre y apuestas con novatos extranjeros que salgan bien. Es un cóctel que hay que saber preparar", avisa.

Monclova estuvo cuatro años en la cantera del Baloncesto Sevilla, al que convirtió en campeón de España cadete "con cuatro sevillanos en el equipo". "La mala suerte fue que nos cruzamos con la generación de los Doncic, Barreiro, Yusta... Pero durante cuatro años consecutivos estuvimos entre los cuatro mejores del país", recuerda, antes de hablar sobre la situación de la cantera hispalense: "Sigo teniendo contacto con gente de Sevilla. Se sigue trabajando bien en cantera, pero estoy fuera y no tengo mucho conocimiento de por qué no salen chicos. Históricamente se tenía una filosofía de traer jóvenes para formarlos y hace tiempo que no sale nadie. Era una de la señas de identidad del club que convirtió a Sevilla en una referencia de cantera a nivel europeo. Después esos niños conectaban con la grada. La comunión de la afición con los Satoransky, Porzingis, Burjanadze, Balvin... era brutal. Ojalá den con la tecla para devolver a Sevilla a la élite y recuperar esa filosofía, porque era una gozada sentir cómo vivía la afición los partidos con los chicos", recordó.

Tras esa etapa no dudó en dar un paso adelante y vivir una experiencia en el extranjero, concretamente en Dinamarca, como primer entrenador del Horsholm 79ers tres campañas, antes de liderar el proyecto de Murcia por otras tres temporadas, su paso por el Melilla y esta última etapa en Alicante. "Ahora estoy sin contrato y abierto a cualquier opción. Han salido cosas, pero prefiero esperar. Lo que uno quiere es trabajar y por eso no me cierro puertas sólo a España". ¿Y el Betis? "¡A quién no le gustaría! Me crié aquí, en Sevilla. Fui subcampeón a las órdenes de Aleksandar Petrovic. Mis primeros pasos los di allí. Fui ayudante en un año convulso con los americanos. Éste es mi club. Ahora es el Betis, pero para mí siempre será el Caja", afirmó.

De momento se toma unos días de desconexión con la familia tras una liga "dura" en la que a su Alicante le faltó "un plus" que da el dinero. "Teníamos una plantilla equilibrada que conocía la liga y éramos uno de los mejores equipos defensivamente. Toda la temporada estuvimos en puestos de play off. Pero el factor diferencial es que en enero o febrero llegase un jugador que diera un plus. Nos faltó eso para el sprint final", asume.