El entrenador del Casademont Zaragoza, Sergio Hernández, señaló que el Coosur Betis, es un equipo que "ha mejorado mucho su nivel defensivo".

"Joan Plaza los ha potenciado ahí. Ofensivamente tienen un uno y un dos que son jugadores muy ofensivos y que te obligan a estar muy atentos. Ya en la primera vuelta tuvimos problemas en el uno contra uno, con los aclarados y bloqueos directos con Randle y Feldeine. Son un equipo peligroso", destacó el argentino, que opina que el cuadro verdiblanco tratará de "bajar el ritmo de juego del Casademont y desconectarlo de su juego dinámico de pases".

"Ya lo hicieron en Zaragoza. Respeto mucho a su entrenador, al equipo y a su enorme necesidad de ganar. Esa circunstancia puede hacer que jueguen más intensos o que puedan sentirse presionados y eso también dependerá de cómo nos vean a nosotros", analizó.

Preguntado por si la buena marcha del equipo y el parón que ha sufrido la competición pueden suponer que exista relajación ante este partido, el ex técnico de la selección argentina negó que vaya a darse esa circunstancia. "Si no ganamos será porque el rival ha jugado mejor. No vamos a perder por estar despistados, desconcentrados o desmotivados. Hemos entrenado mejor que nunca y el equipo está súper entusiasmado. Además, hemos recuperado a San Miguel y ha tenido 20 días para trabajar. Nos llega en buen momento. No creo que vayamos a jugar mal, aunque podemos jugar bien y perder", destacó.

Añadió que no cree que haber fichado a Jacob Wiley pueda suponer más obligación al equipo para estar arriba: "No veo en mi caso que pueda haber más presión que la que hay. Entiendo este trabajo como de resultados diarios pero sé que vivo en un mundo en el que desde afuera se exigen resultados y estoy acostumbrado. Si no hubiera venido Wiley igualmente hubiera querido ganar". Al respecto del ala-pívot estadounidense con pasaporte macedonio, indicó que "va a mejorar al equipo", porque es un jugador que ya conoce la ACB y que está en forma como lo demostró en la última ventana con su selección. "Es potente, atlético, con mucha energía y dinámico y eso nos ilusiona porque más allá de sus características queremos que tenga energía y le guste ganar y competir y además su forma de jugar nos puede ayudar", analizóo. A pesar de esto ha pedido "paciencia" porque es un jugador nuevo y "porque todo tiene un tiempo de adaptación".