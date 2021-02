El Coosur Betis se llevó por segundo año consecutivo el Trofeo Liberbank al vencer por 70-72 al Cáceres, en un choque que sirvió a Joan Plaza para ver a Tisma en acción y para que los suyos, los que estaban, recuperaran algo de ritmo competitivo tras dos semanas sin jugar. Faltaron los internacionales que andan con las ventanas FIBA (Borg, Ouattara, Ndoye, Mike Torres y Randle), medio equipo, además de un Kay que por precaución con unas pequeñas molestias, ni se vistió de corto, por lo que lo hasta siete canteranos tuvieron su oportunidad.

Era una buena ocasión para ver a Tisma, que asumió galones sin cortarse un pelo, pese a ser el último en llegar. Con un equipo que bien podría competir en EBA, el conjunto sevillano fue a remolque desde el inicio, fallón en los triples, falto de ritmo y tensión competitiva y con los jóvenes, a menudo, haciendo la guerra por su cuenta queriendo demostrar en poco tiempo su valía ante la mirada de Joan Plaza, que dejó que Javi Carrasco mandara desde el banquillo en el primer tiempo. El segundo fue para Antonio Pérez.

Esa ansiedad llevó a muchos de ellos a meter la mano cuando no debían y entre Álvaro Herrera, Magassa y Hao Dong cometieron siete faltas en un primer cuarto que acabó con 21-20 tras una personal regalada por el jugador chino de la cantera verdiblanca. Sólo Niang y Jerome Jordan respondían por dentro, pero el Cáceres, con algún ex ACB como Cárdenas (ex cajista), que se golpeó en un hombro que ya tenía tocado y no jugó en el segundo tiempo, y Jorge Sanz, mostraba más ganas y experiencia ante los jóvenes canteranos béticos.

Tisma mostró su calidad en el uno contra uno y estuvo activo en el rebote (con 11 puntos fue el máximo anotador en la primera parte) y cuando Campbell dirigía siempre buscaba al pívot, sabedor de la superioridad en la zona, pero Carrasco daba oportunidades a los jóvenes y la inexperiencia de los chavales era manifiesta. Todos tuvieron su momento: David Gómez, Hao Dong, Luis García, Álvaro Herrera, Magassa y Augusto Roveres y de ello se aprovechó un Cáceres al que le valía su acierto exterior y los errores visitantes para mantenerse el mando y amenazar con abrir brecha con el 34-27. Hasta el 38-29 contaron los locales, pero los béticos redujeron la desventaja hasta el 41-36 al descanso.

Una salida con gran acierto de Devin Smith colocó al cuadro extremeño con un peligroso +11 (49-38) y Antonio Pérez se dejó de experimentos y alineó un quinteto más competitivo con Campbell, Feldeine, Almazán, Tisma y Jerome Jordan. Entre eso y la lesión de Devin Smith (con 49-42) en un tobillo, el Betis se metió en el partido, aprovechando que Ferrán Ventura subía la pelota, pero no dirigía (no es su posición) y sin su anotador el equipo extremeño sufría para atacar.

Entre unas cosas y otras, al final del tercer cuarto los verdiblancos vencían por 56-59, pese a que a los más jóvenes les costaba sumar en ataque, aunque sí se dejaban todo en defensa. A base de 2+1 el Betis empezó a abrir una pequeña brecha hasta el 58-66, pero con la entrada de los canteranos el atasco permitió a los de Roberto Blanco agarrarse al choque y un triple de Paco del Águila colocó puso el 68-69 con un minuto y medio por jugar. Con 70-71 Campbell erró un triple, pero en el otro lado falló Barber por dentro. El base bético recibió falta y sólo anotó un tiro libre y el triple final de Ferrán Ventura fue al aro y la victoria para el Betis en el estreno de Tisma. A ver qué hace el croata cuando afronte un partido ACB, aunque las primeras sensaciones fueron buenas con sus 18 puntos.