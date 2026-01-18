El Caja 87 no da opción a la sorpresa al Clavijo (84-61)

En el tercer cuarto, cuando todo parecía que se complicaba, el Caja 87 dio un zarpazo letal para acabar con la resistencia de un Clavijo que venía de encadenar seis victorias seguidas y que hasta entonces se había agarrado al partido en San Pablo sostenido por Kevin Torres, pero en cinco minutos cambió todo y el triunfo se quedó en casa por 84-61, victoria que permite al cuadro hispalense seguir en el grupo de cabeza.

Fueron los segundos cinco minutos del tercer acto, porque los cinco primeros estuvo sin anotar el conjunto sevillano permitiendo que el cuadro riojano se quedara a tiro (44-41) con Clarke en el banquillo con tres faltas personales, dos de ataque en apenas unos segundos. Tuvo un par de opciones el equipo visitante para apretar más el marcador, pero se quedó ahí clavado y un triple catárquico de Cecilia abrió el grifo. Cambió el viento de pronto. Jankovic empezó de nuevo a hacer daño por dentro y con Clavijo empeñado en sumar, sin acierto, desde el triple, y la renta comenzó a crecer sin reacción visitante. En un visto y no visto hasta el final del cuarto, 63-47 en el marcador. Se le acabó la gasolina a un mermado Clavijo, con una rotación más corta y sacó la bandera blanca.

Los últimos 10 minutos fue un intercambio de golpes con unos sabiéndose ya ganadores y los otros tratando de sostener todo lo que podía el golpe. Tan placentero fue el encuentro al final que Adrià Alonso incluso le dio minutos al canterano Vidal, que hizo un tapón. Un chute de moral antes de jugar dentro de dos semanas contra un Córdoba que ha perdido cuatro de sus últimas siete citas. Los partidos ante rivales directos serán diferenciales para buscar el primer puesto del grupo, pero cualquiera de los de arriba que tenga un tropiezo inesperado lo pagará y el Caja 87 no dio opción a Clavijo en la segunda mitad.

Empezó con ritmo y acierto el encuentro por parte de un Caja 87 liderado en ataque por Jankovic y en menos de un minuto y medio de encuentro el técnico visitante ya hizo cambios viendo que su apuesta inicia no funcionaba con el serbio anotando 7 de los primeros 10 puntos locales.

Más tardó Adrià Alonso, que dio entrada después a Alley y Dedovic. Los recursos con los que cuenta el catalán en la plantilla son casi inagotables y eso que Cabral fue baja de última hora por un proceso febril. Entró el ex cajista Okafor, activo en el rebote y esa energía extra permitió al equipo riojano parar la sangría, pero de nuevo un 7-0 de parcial disparaba al conjunto sevillano (22-12). Le faltó continuidad en el juego al Caja 87 y eso lo aprovechó Clavijo para cerrar el primer cuarto con 24-17.

El guion no cambió al inicio del segundo acto y los triples de Franch y Clarke pusieron la máxima renta (30-19), pero ni el Caja 87 rompía el partido ni Clavijo acababa de llegar, porque su siguiente redacción lo puso a sólo tres puntos (32-19) con Kevin Torres tirando de los suyos para que su equipo no se fuera del choque.

Los problemas en los cambios permitían que Diene se quedara demasiadas veces con un pequeño imponiendo sus centímetros bajo los aros sin problemas, pero, como Dibba, cuando se alejaba del aro su efectividad bajaba quedándose Kevin Torres como único argumento ofensivo. Una falta tonta del pívot cajista, de esas en el bloqueo que un pívot no puede hacer en mitad del campo, regaló a Kevin Torres dos tiros libres (39-44), pero con el dominio del rebote controlado y la velocidad en el manejo de Clarke para asistir a sus compañeros el Caja 87 aprovechó el desacierto del rival en el triple (3/17 al descanso) para cerrar el primer tiempo con un cómodo 44-36 que, sin embargo, dejaba aún el choque abierto.

Y tan abierto que el Clavijo llegó a colocarse otra vez a tres puntos tras cinco minutos de los cajistas sin anotar, pero en cuanto Cecilia derribó el muro con un triple las canastas empezaron a caer, la resistencia riojana acabó y el partido tuvo un placentero discurrir con los visitantes fallando triples (5/32) como si no se pudiese anotar de otra forma y los locales haciendo daño con sus múltiples armas y posibilidades que le da una amplia plantilla, seguramente la más larga de la categoría, que debe marcar diferencias en la liga.