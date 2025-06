Final Four de Primera FEB: Todos favoritos, todos obligados en Madrid

Hace poco más de cinco años el Betis Baloncesto celebraba su ascenso a la Liga Endesa entonces desde la llamada LEB Oro. Pero lo hizo de otra manera. Con autoridad, sin tanto sufrimiento al lograrlo como campeón de la liga regular.

Ahora el reto es mucho más complicado en la Final Four más igualada de la historia. Cuatro ex ACB buscan la vuelta a la élite, cada uno con sus estrellas, por lo que no hay un favorito claro como pasó en la edición de Bilbao 2019 o Gerona 2022, con los anfitriones celebrando el ascenso. Tampoco será una sorpresa suba quien suba, como sí lo fue el éxito de Lleida el año pasado o incluso el de Palencia en 2023 cuando todo parecía diseñado para que Burgos, en casa, triunfase.

Tres de los cuatro conjuntos saben ya lo que es ascender, aunque sólo el Palencia lo hizo en este formato. Estudiantes ha fracasado las últimas tres campañas, la última como anfitrión, y el peso de la responsabilidad puede notarse sobre los hombros de sus jugadores, conscientes de lo que hay en juego para una entidad histórica y exigida por su afición... y por Hacienda. Llegó a tener una deuda de casi 10 millones y en diciembre de 2021 llegó a un acuerdo con la Agencia Tributaria para pagar los últimos 4,1 millones en cuatro cuotas. En octubre deberá pagar los últimos 2,2 millones, a lo que debe sumar el canon de regreso a la ACB, que tras cuatro cursos en la segunda categoría nacional rondará los dos millones.

El Fuenlabrada, por su parte, llega a la Final Four con una inyección económica que le ha permitido ponerse al día con la plantilla tras retrasos en las mensualidades, pese a lo cual el quipo siguió compitiendo hasta acabar segundo y barrer en los cuartos de final al Tizona Burgos (3-0). El Palencia llega, por su parte, crecido tras derrotar, con el factor cancha en contra, al Obradoiro en cuartos. Por el camino perdió por lesión a Leslie Nkereuwem, pero se movió rápido para fichar a Benoit Mbala (2,01 metros y 29 años procedente del Chorale Roanne de la Pro B francesa.